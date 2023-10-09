Девушки, которые погибли из − за падения с недостроя в Киеве, оставили предсмертные записки-прокуратура.

Цитата

“Во время осмотра недостроя, на 26 этаже, правоохранители обнаружили вещи погибших девушек и два мобильных телефона, в которых содержались предсмертные сообщения, присланные близким с задержкой отправления”, − рассказали об обстоятельствах смерти в прокуратуре.

Детали

Правоохранители установили, что погибшие были студентками информационного колледжа одного из столичных высших учебных заведений, 2006 и 2005 годов рождения.

По данным следователей девушки вместе учились и дружили. А накануне гибели совместно переночевали у родителей одной из них. Согласно информации правоохранителей родители участвовали в жизни своих детей и заботились об их безопасности. Девушек также положительно охарактеризовали по месту учебы.

В прокуратуре отметили, что после получения необходимых для расследования материалов они планируют назначить посмертную судебно-психологическую экспертизы для С’выяснения наличия/отсутствия у них психического состояния, что мог повлиять на их суицидальные действия и были ли в этом действия посторонних лиц.

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Напомним

О гибели двух девушек, из-за падения с недостроя, сообщили в столичной полиции утром 9 октября. Тела подростков нашли на территории строительной площадки одного из жилых комплексов в Деснянском районе около 10 утра. Правоохранители открыли уголовное производство о “умышленном убийстве” с пометкой о "самоубийстве". В рамках следствия будут выясняться причины, которые могли привести к их смерти.

Дополнительно

Киевская городская прокуратура, учитывая имеющиеся в распоряжении ювенальных прокуроров материалы относительно других резонансных событий, связанных с жизнью и здоровьем детей, призывает родителей и должностных лиц, ответственных за безопасность и развитие детей, быть более внимательными и заботливыми к их подрастающему психолого-эмоциональному состоянию.

Агрессия российской федерации, убивающая и калечащая наших граждан, наносит не менее значительный ущерб психологическому здоровью наших детей.

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Любое время, проведенное в искренних разговорах с детьми, способно поддержать их в этот сложный период, − подитожили в прокуратуре.