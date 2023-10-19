В Кривому Розі сталося три самогубства за минулу добу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В Кривому Розі стало відомо одразу про три самогубства, скоєних упродовж минулої доби. Інформацію про це кореспондентці УНН підтвердила інспекторка з комунікації Криворізького районного управління поліції Анастасія Субач.
Деталі
Сьогодні у Покровському районі Кривого Рогу було знайдено тіло хлопця 20 років, який повісився на мотузці. Незадовго до цього 21-річна дівчина вчинила аналогічний суїцид після сварки з чоловіком.
Також Криворізьке районне управління поліції підтвердило, що було знайдено тіло 40-річного чоловіка, який випав з вікна багатоповерхівки.
Інспекторка з комунікації наголосила на тому, що "всі три факти - самогубство". Наразі обставини подій з’ясовуються. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу. Поки що підтвердженої інформації про деталі, обставини та причини скоєння суїцидів немає.
Нагадаємо
Зранку 9 жовтня у столичній поліції повідомили про загибель двох дівчат, через падіння з недобудови. Тіла підлітків знайшли на території будівельного майданчика одного з житлових комплексів у Деснянському районі близько 10 ранку. Згодом правоохоронці виявили речі загиблих дівчат та два мобільні телефони, у яких містилися передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення.
Також у Києві на вулиці Микільсько-Слобідська брат із сестрою розбилися внаслідок падіння з 24 поверху. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства.
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