В Кривом Роге произошло три самоубийства за минувшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Кривом Роге стало известно сразу о трех самоубийствах, совершенных за прошедшие сутки. Информацию об этом корреспонденту УНН подтвердила инспектор по коммуникации Криворожского районного управления полиции Анастасия Субач.
Детали
Сегодня в Покровском районе Кривого Рога было найдено тело парня 20 лет, который повесился на веревке. Незадолго до этого 21-летняя девушка совершила аналогичный суицид после ссоры с мужчиной.
Также Криворожское районное управление полиции подтвердило, что было найдено тело 40-летнего мужчины, который выпал из окна многоэтажки.
Инспектор по коммуникации отметила, что "все три факта - самоубийство". Сейчас обстоятельства событий выясняются. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Пока что подтвержденной информации о деталях, обстоятельствах и причинах совершения суицидов нет.
Напомним
Утром 9 октября в столичной полиции сообщили о гибели двух девушек, из-за падения с недостроя. Тела подростков нашли на территории строительной площадки одного из жилых комплексов в Деснянском районе около 10 утра. Впоследствии правоохранители обнаружили вещи погибших девушек и два мобильных телефона, в которых содержались предсмертные сообщения, отправленные близким с задержкой отправки.
Также в Киеве на улице Никольско-Слободская брат с сестрой разбились в результате падения с 24 этажа. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства.
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