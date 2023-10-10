У Києві рятувальники запобігли самогубству чоловіка, який хотів стрибнути з мосту "Закоханих"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Столичні рятувальники завадили чоловікові скоїти самогубство, який хотів стрибнути з мосту "Закоханих". Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає УНН.
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Зазначається, що 10 жовтня о 16:45 поліцейські повідомили, що чоловік намагається стрибнути з моста "Закоханих".
Не гаючи часу рятувальники встигли дістати чоловіка за допомогою колінчастого підіймача, запобігши спробі самогубства та передали його працівникам медичної служби.
Обставини даної події встановлюють правоохоронні органи.
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