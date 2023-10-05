На Київщині на міні підірвалася бригада енергетиків - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Київській області на міні підірвалися троє людей, повідомили у четвер у ДСНС України, пише УНН.
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"Попередньо, у селі Макарів на протитанковій міні підірвалася аварійна бригада РЕМ (району електричних мереж). Одного громадянина у тяжкому стані доправлено до столичної лікарні, ще двоє — від госпіталізації відмовилися", - ідеться у повідомленні.
Рятувальники допомогли працівникам екстреної медичної допомоги перенести потерпілого до автомобіля.
Унаслідок підриву пошкоджено авто «ГАЗ 53» і «Volkswagen».
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