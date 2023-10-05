В Киевской области на мине подорвалась бригада энергетиков - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Киевской области на мине подорвались три человека, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"Предварительно, в селе Макаров на противотанковой мине подорвалась аварийная бригада РЭС (района электрических сетей). Одного гражданина в тяжелом состоянии доставили в столичную больницу, еще двое — от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.
Спасатели помогли работникам неотложной медицинской помощи доставить пострадавшего в машину.
В результате подрыва повреждены авто «ГАЗ 53» и «Volkswagen».
Напомним
В Харьковской области КамАЗ подорвался на мине, водитель получил ранения.