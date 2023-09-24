На Харківщині КамАЗ підірвався на міні, водій отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Поблизу села Андріївка Ізюмського району на Харківщині в полі підірвався на міні КамАЗ. 62-річний водій отримав поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Харківську ОВА.
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“На Харківщині залишається високою мінна небезпека. Поблизу села Андріївка Ізюмського району в полі підірвався на міні КамАЗ. Внаслідок цього 62-річний водій отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
На Харківщині поблизу села Мосьпанове автомобіль підірвався на ворожому вибуховому предметі. Внаслідок цього 25-річний водій загинув, а 21-річна жінка була госпіталізована.