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На Харківщині КамАЗ підірвався на міні, водій отримав поранення

На Харківщині КамАЗ підірвався на міні, водій отримав поранення

Київ • УНН

 • 90473 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Поблизу села Андріївка Ізюмського району на Харківщині в полі підірвався на міні КамАЗ. 62-річний водій отримав поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Харківську ОВА.

Цитата

“На Харківщині залишається високою мінна небезпека. Поблизу села Андріївка Ізюмського району в полі підірвався на міні КамАЗ. Внаслідок цього 62-річний водій отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

На Харківщині поблизу села Мосьпанове автомобіль підірвався на ворожому вибуховому предметі. Внаслідок цього 25-річний водій загинув, а 21-річна жінка була госпіталізована.

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