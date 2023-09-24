На Харківщині КамАЗ підірвався на міні, водій отримав поранення

Цитата

“На Харківщині залишається високою мінна небезпека. Поблизу села Андріївка Ізюмського району в полі підірвався на міні КамАЗ. Внаслідок цього 62-річний водій отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

На Харківщині поблизу села Мосьпанове автомобіль підірвався на ворожому вибуховому предметі. Внаслідок цього 25-річний водій загинув, а 21-річна жінка була госпіталізована.