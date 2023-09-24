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На Харьковщине КамАЗ подорвался на мине, водитель получил ранения

На Харьковщине КамАЗ подорвался на мине, водитель получил ранения

Киев • УНН

 • 90471 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Вблизи села Андреевка Изюмского района на Харьковщине в поле подорвался на мине КамАЗ. 62-летний водитель получил ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую ОГА.

Цитата

“На Харьковщине остается высокой минная опасность. Вблизи села Андреевка Изюмского района в поле подорвался на мине КамАЗ. Вследствие этого 62-летний водитель получил ранения”, — говорится в сообщении.

Дополнение

На Харьковщине вблизи села Мосьпаново автомобиль подорвался на вражеском взрывном предмете. В результате 25-летний водитель погиб, а 21-летняя женщина была госпитализирована.

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