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На Харківщині на ворожій вибухівці підірвався автомобіль: є загиблий та травмована

На Харківщині на ворожій вибухівці підірвався автомобіль: є загиблий та травмована

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. На Харківщині поблизу села Мосьпанове автомобіль підірвався на ворожому вибуховому предметі. Внаслідок цього 25-річний водій загинув, а 21-річна жінка була госпіталізована, повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі 

Відомо, що 7 вересня в Чугуївському районі автомобіль підірвався на ворожому вибухонебезпечному предметі. У результаті вибуху 25-річний водій загинув, а 21-річна жінка отримала поранення. Вона перебуває у важкому стані в лікарні. 

Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що біля селища Пильна Липецької громади Харківської області 23 липня автомобіль підірвався на міні. Внаслідок цього водій загинув. 

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