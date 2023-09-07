На Харківщині на ворожій вибухівці підірвався автомобіль: є загиблий та травмована
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. На Харківщині поблизу села Мосьпанове автомобіль підірвався на ворожому вибуховому предметі. Внаслідок цього 25-річний водій загинув, а 21-річна жінка була госпіталізована, повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
Відомо, що 7 вересня в Чугуївському районі автомобіль підірвався на ворожому вибухонебезпечному предметі. У результаті вибуху 25-річний водій загинув, а 21-річна жінка отримала поранення. Вона перебуває у важкому стані в лікарні.
Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що біля селища Пильна Липецької громади Харківської області 23 липня автомобіль підірвався на міні. Внаслідок цього водій загинув.