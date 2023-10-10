В Киеве спасатели предотвратили самоубийство мужчины, который хотел прыгнуть с моста "Влюбленных"
Киев • УНН
Киев. 10 октября. УНН. Столичные спасатели помешали мужчине совершить самоубийство, который хотел прыгнуть с моста "Влюбленных". Об этом сообщили в пресс службе ГСЧС, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 10 октября в 16:45 полицейские сообщили, что мужчина пытается прыгнуть с моста "Влюбленных".
Не теряя времени спасатели успели достать мужчину с помощью коленчатого подъемника, предотвратив попытку самоубийства и передали его работникам медицинской службы.
Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранительные органы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киевщине на мине подорвалась бригада энергетиков-ГСЧС