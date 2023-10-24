В Киеве мужчина выпрыгнул с 13 этажа: что известно об очередном самоубийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Оболонском районе столицы 34-летний мужчина выпрыгнул с балкона 13-го этажа. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
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“На настоящее время уже зарегистрировано уголовное производство по этому факту части 1 статьи 115 с пометкой самоубийство. Предварительно установлена личность мужчины 1989 года рождения, местный житель Оболонского района. Причина смерти предварительно, так как еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы, падение с высоты”, — сообщила Максимец.
Детали
По предварительным данным, погибший мужчина употреблял наркотические вещества, но состоял ли он на учете где-то в наркологической клинике неизвестно. Сейчас правоохранители устанавливают этот факт, как и причины, которые могли привести к происшествию. Так же будет установлено экспертизой, находился ли погибший в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время совершения самоубийства.
Дополнение
В последнее время фиксируется немало суицидов. Самоубийства совершают как уже взрослые люди, так и подростки. Однако Надежда Максимец не подтверждает взаимосвязь ряда самоубийств.
“... на настоящее время правоохранительные органы не установили никакой связи между этими событиями”, — прокомментировала спикер.
Напомним
2 октября в Киеве брат с сестрой разбились в результате падения с 24 этажа. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства.
Также утром 9 октября в столичной полиции сообщили о гибели двух девушек, из-за падения с недостроя. Впоследствии правоохранители обнаружили вещи погибших девушек и два мобильных телефона, в которых содержались предсмертные сообщения, отправленные близким с задержкой отправки.
На следующий день столичные спасатели помешали мужчине, который хотел прыгнуть с моста “Влюбленных” сократить себе жизнь.
19 октября в Кривом Роге стало известно сразу о трёх самоубийствах, совершённых в течение суток.