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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Очередное падение с высоты в Киеве: 21-летний парень выпал из окна пятого этажа

Киев • УНН

 • 398168 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киеве разбился 21-летний парень, который выпал из окна пятого этажа дома. Это УНН подтвердила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Очередное падение с высоты в Киеве: 21-летний парень выпал из окна пятого этажа

Детали

В полиции Киева сообщили, что около 7 утра в Шевченковском районе Киева найдено тело мужчины 2002 года рождения. Предварительно установлено, что он выпал из окна 5-го этажа дома, в котором проживал.

Пока нет информации о том, было ли это было случайностью, самоубийством или убийством. На месте работают следователи, которые после изучения обстоятельств квалифицируют событие и внесут данные в Единый реестр.

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