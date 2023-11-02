Очередное падение с высоты в Киеве: 21-летний парень выпал из окна пятого этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киеве разбился 21-летний парень, который выпал из окна пятого этажа дома. Это УНН подтвердила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.
Детали
В полиции Киева сообщили, что около 7 утра в Шевченковском районе Киева найдено тело мужчины 2002 года рождения. Предварительно установлено, что он выпал из окна 5-го этажа дома, в котором проживал.
Пока нет информации о том, было ли это было случайностью, самоубийством или убийством. На месте работают следователи, которые после изучения обстоятельств квалифицируют событие и внесут данные в Единый реестр.
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