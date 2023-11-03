В Киеве из-за падения с высоты снова погиб человек: разбился мужчина в Соломенском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киеве очередная смерть из-за падения с высоты - мужчина упал с верхнего этажа жилого дома около 11 часов в Соломенском районе. Об этом УНН рассказала пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.
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«В результате падения на улице Богдановской погиб мужчина. Он выпал ориентировочно с восьмого или девятого этажа дома. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии», - рассказала она.
Детали
Личность мужчины устанавливают, но визуально можно определить, что погибший – взрослый мужчина.
Была ли его смерть самоубийством, следователям еще предстоит определить.
Дополнение
В то же время, пресс-секретарь подтвердила, что гибель 21-летнего парня, которая произошла накануне в Шевченковском районе при схожих обстоятельствах, квалифицирована как самоубийство.
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