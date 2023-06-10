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Авіакатастрофа в Колумбії: чотирьох дітей знайшли живими в Амазонії через 40 днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Четверо дітей були знайдені живими більше ніж через місяць після того, як їхній літак розбився в джунглях Амазонки в Колумбії, заявив президент країни, пише ВВС, передає УНН.

Авіакатастрофа в Колумбії: чотирьох дітей знайшли живими в Амазонії через 40 днів

Деталі 

1 травня на борту літака разом із матір’ю, пілотом і другим пілотом перебували брати й сестри 13, 9, 4 років і однорічна дитина. Їх мати та інші дорослі на борту літака загинули.

Президент Густаво Петро сказав, що знахідка дітей після тижнів пошуків стала «радістю для всієї країни».Він назвав цей день «чарівним», додавши: «Вони були самотні, вони самі досягли прикладу тотального виживання, який залишиться в історії.

«Ці діти сьогодні є дітьми миру та дітьми Колумбії».

Петро поділився фотографією кількох військових і представників корінного населення, які доглядають за братами і сестрами, які зникли безвісти протягом 40 днів.

Він сказав, що діти зараз отримують медичну допомогу.

Літак Cessna 206, на якому летіли діти та їхня мати, летів з Араракуара, провінція Амазонас, до Сан-Хосе-дель-Гуавіаре, коли через несправність двигуна було оголошено тривогу.

Тіла трьох дорослих, які були з ними, знайшли на місці аварії військові.

За попередньою інформацією від управління цивільної авіації, діти втекли з-під уламків і заблукали в тропічний ліс, щоб знайти допомогу.

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