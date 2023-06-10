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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Авиакатастрофа в Колумбии: четверых детей нашли живыми в Амазонии спустя 40 дней

Киев • УНН

 • 511504 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Четверо детей были найдены живыми более чем через месяц после того, как их самолет разбился в джунглях Амазонки в Колумбии, заявил президент страны, пишет ВВС, передает УНН.

Авиакатастрофа в Колумбии: четверых детей нашли живыми в Амазонии спустя 40 дней

Детали 

1 мая на борту самолета вместе с матерью’ю, пилотом и вторым пилотом находились братья и сестры 13, 9, 4 лет и годовалый ребенок. Их мать и другие взрослые на борту самолета погибли.

Президент Густаво Петро сказал, что находка детей после недель поисков стала «радостью для всей страны»Он назвал этот день «волшебным», добавив: «Они были одиноки, они сами достигли примера тотального выживания, который останется в истории.

«Эти дети сегодня являются детьми мира и детьми Колумбии».

Петр поделился фотографией нескольких военных и представителей коренного населения, которые ухаживают за братьями и сестрами, пропавшими без вести в течение 40 дней.

Он сказал, что дети сейчас получают медицинскую помощь.

Самолет Cessna 206, на котором летели дети и их мать, летел из Араракуара, провинция Амазонас, в Сан-Хосе-дель-Гуавиаре, когда из-за неисправности двигателя была объявлена тревога.

Тела троих взрослых, которые были с ними, обнаружили на месте аварии военные.

По предварительной информации от управления гражданской авиации, дети скрылись из-под обломков и заблудились в тропический лес, чтобы найти помощь.

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