Авиакатастрофа в Колумбии: четверых детей нашли живыми в Амазонии спустя 40 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Четверо детей были найдены живыми более чем через месяц после того, как их самолет разбился в джунглях Амазонки в Колумбии, заявил президент страны, пишет ВВС, передает УНН.
Детали
1 мая на борту самолета вместе с матерью’ю, пилотом и вторым пилотом находились братья и сестры 13, 9, 4 лет и годовалый ребенок. Их мать и другие взрослые на борту самолета погибли.
Президент Густаво Петро сказал, что находка детей после недель поисков стала «радостью для всей страны»Он назвал этот день «волшебным», добавив: «Они были одиноки, они сами достигли примера тотального выживания, который останется в истории.
«Эти дети сегодня являются детьми мира и детьми Колумбии».
Петр поделился фотографией нескольких военных и представителей коренного населения, которые ухаживают за братьями и сестрами, пропавшими без вести в течение 40 дней.
Он сказал, что дети сейчас получают медицинскую помощь.
Самолет Cessna 206, на котором летели дети и их мать, летел из Араракуара, провинция Амазонас, в Сан-Хосе-дель-Гуавиаре, когда из-за неисправности двигателя была объявлена тревога.
Тела троих взрослых, которые были с ними, обнаружили на месте аварии военные.
По предварительной информации от управления гражданской авиации, дети скрылись из-под обломков и заблудились в тропический лес, чтобы найти помощь.