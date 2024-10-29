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На аэродроме в США во время съемки парашютистов женщина попала под пропеллер самолета и погибла

Киев  •  УНН

16:34 • 4522 просмотра

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37-летняя фотограф Аманда Галлахер трагически погибла на аэродроме в Канзасе, случайно попав под пропеллер самолета. Женщина нарушила правила безопасности во время фотосъемки группы парашютистов.

Опытный фотограф Аманда Галлахер погибла во время съемки, попав спиной под пропеллер самолета. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Independent.

Детали

На аэродроме в Канзасе погибла 37-летняя Аманда Галлахер. Она проводила съемку группы, которая планировала подняться в небо для прыжков с парашютами, но случайно попала под пропеллер самолета. Ее срочно доставили в больницу, но врачи объявили о смерти женщины.

Трагедия произошла днем 26 октября. Свидетелями ее гибели стали пассажиры, которые находились рядом с самолетом.

Галлахер владела собственной фотографической компанией AG Photography и фотографировала прыжки с парашютом других людей, а также фотографировала свои путешествия.

Аэродром использует компания Air Capital Drop Zone, специализирующаяся на организации прыжков с парашютом. Они пригласили Галлахер для фотосъемки во время одного из ее рейсов.

"После того, как самолет приземлился, по неизвестным причинам, во время посадки следующей группы парашютистов, она переместилась в переднюю часть крыла, что является нарушением базовых процедур безопасности. Подняв камеру, чтобы сделать фотографии, она немного отступила назад, двигаясь к вращающемуся пропеллеру, и попала под него", - говорится в заявлении компании.

Ее смерть расследуют Федеральное управление гражданской авиации и Совет по безопасности на транспорте США.

Напомним

В Австралии фотографа Ловису Шоберг нашли живой после 12 дней исчезновения в Национальном парке Костюшко. Женщина была обезвожена и пострадала от укуса змеи, но находится в стабильном состоянии в больнице.

Авария в Мексике: автобус перевернулся из-за прицепа, погибли 19 пассажиров27 октября 2024, 17:16 • 19360 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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