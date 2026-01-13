$43.260.18
На фронте сложнее всего, но потери россиян не должны уменьшаться - Зеленский

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Президент Зеленский заслушал доклад Главкома Сырского, отметив, что на фронте сложнее всего. Он подчеркнул, что российские потери не должны уменьшаться, а защита на фронте является силой в дипломатии.

На фронте сложнее всего, но потери россиян не должны уменьшаться - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Александра Сырского и подчеркнул, что "везде сейчас сложно, на фронте – сложнее всего", передает УНН.

Был сегодня доклад Главнокомандующего Александра Сырского. Везде сейчас сложно, на фронте – сложнее всего. Учитывая и погоду, и российские попытки делать вид, будто их не касается необходимость заканчивать эту войну. Штурмы продолжаются. Защита наших позиций продолжается 

- сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил каждое наше подразделение, каждого нашего солдата, сержанта и офицера, которые достигают результатов ради Украины.

Покровское направление, Гуляйполе, Купянское направление – все направления, где нужно. Российские потери не должны уменьшаться. Наша защита на фронте – это наша сила в дипломатии. Украина должна быть сильной. Я благодарю всех, кто ради этого воюет, и кто работает ради Украины 

- резюмировал Глава государства.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Гуляйполе
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
Купянск