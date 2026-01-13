На фронте зафиксировано 72 боевых столкновения: на Покровском направлении уже отбито 26 атак

С начала суток на фронте зафиксировано 72 боевых столкновения. Активнее всего враг действует на Покровском направлении, украинские военные уже отбили 26 атак, передает УНН.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 88 обстрелов, из которых восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло три атаки врага в районах населенных пунктов Прилипка и Дегтярное. Сейчас один бой продолжается.

На Купянском направлении враг дважды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций, наступал в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Враг атаковал в районе населенного пункта Колодези и в сторону населенного пункта Липовое и Ставки.

На Славянском направлении противник сегодня совершил две атаки в районах населенных пунктов Дроновка и Федоровка.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили две атаки в районе Ступочек и в сторону Приволья.

Силы обороны остановили десять вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Яблоновка и в сторону Софиевки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении российские войска 28 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Удачное и в сторону Филии и Новопавловки. Наши защитники уже отбили 26 атак, два боестолкновения сейчас продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Рыбное, Егоровка и Сладкое.

На Гуляйпольском направлении наши воины отбили восемь атак вражеских подразделений в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку улучшить свое положение в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Уничтожать врага: минус 950 солдат и почти 1000 БПЛА за сутки