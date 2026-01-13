$43.260.18
Эксклюзив
14:15 • 3366 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 6584 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 14209 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 15643 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 20307 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 30671 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 47629 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35620 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33852 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 59317 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
На фронте зафиксировано 72 боевых столкновения: на Покровском направлении уже отбито 26 атак

Киев • УНН

 • 8 просмотра

С начала суток на фронте произошло 72 боевых столкновения. На Покровском направлении украинские военные отбили 26 атак, еще два боя продолжаются.

На фронте зафиксировано 72 боевых столкновения: на Покровском направлении уже отбито 26 атак

С начала суток на фронте зафиксировано 72 боевых столкновения. Активнее всего враг действует на Покровском направлении, украинские военные уже отбили 26 атак, передает УНН.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 88 обстрелов, из которых восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло три атаки врага в районах населенных пунктов Прилипка и Дегтярное. Сейчас один бой продолжается.

На Купянском направлении враг дважды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций, наступал в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Враг атаковал в районе населенного пункта Колодези и в сторону населенного пункта Липовое и Ставки.

На Славянском направлении противник сегодня совершил две атаки в районах населенных пунктов Дроновка и Федоровка.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили две атаки в районе Ступочек и в сторону Приволья. 

Силы обороны остановили десять вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Яблоновка и в сторону Софиевки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении российские войска 28 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Удачное и в сторону Филии и Новопавловки. Наши защитники уже отбили 26 атак, два боестолкновения сейчас продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Рыбное, Егоровка и Сладкое.

На Гуляйпольском направлении наши воины отбили восемь атак вражеских подразделений в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано. 

На Приднепровском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку улучшить свое положение в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

