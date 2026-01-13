На фронті зафіксовано 72 бойових зіткнення: на Покровському напрямку вже відбили 26 атак

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Ексклюзив
14:15 • 3916 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 7590 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 14833 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 16028 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 20683 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 30823 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 47779 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35677 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33899 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 59597 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.2м/с
82%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД13 січня, 05:44 • 11183 перегляди
Київ та частину області перевели на аварійні відключення: Міненерго пояснило13 січня, 06:39 • 4120 перегляди
росіяни атакували ТЕС ДТЕК 13 січня: пошкоджено обладнання13 січня, 06:52 • 5264 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16 • 18662 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 20578 перегляди
Публікації
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 14833 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 20631 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 59597 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 54215 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 59848 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Запорізька область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 262 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 44576 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 39049 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 44204 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 45972 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Financial Times

На фронті зафіксовано 72 бойових зіткнення: на Покровському напрямку вже відбили 26 атак

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. На Покровському напрямку українські військові відбили 26 атак, ще два бої тривають.

На фронті зафіксовано 72 бойових зіткнення: на Покровському напрямку вже відбили 26 атак

Від початку доби на фронті зафіксовано 72 бойових зіткнення. Найактивніше ворог діє на Покровському напряму, українські військові вже відбили 26 атак, передає УНН.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 88 обстрілів, з яких вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось три атаки ворога у районах населених пунктів Приліпка та Дегтярне. Наразі один бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій, наступав у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Ворог атакував у районі населеного пункту Колодязі та у бік населеного пункту Липове та Ставки.

На Слов’янському напрямку противник сьогодні здійснив дві атаки у районах населених пунктів Дронівка та Федорівка.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили дві атаки у районі Ступочок та у бік Привілля. 

Сили оборони зупинили десять ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Яблунівка та у бік Софіївки. Ще один три боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку російські війська 28 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 26 атак, два боєзіткнення наразі триває.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Рибне, Єгорівка та Солодке.

На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили вісім атак ворожих підрозділів у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, ще чотири боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано. 

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу покращити своє положення у районі Антонівського мосту.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Втирати ворога: мінус 950 солдатів та майже 1000 БпЛА за добу13.01.26, 07:30 • 3620 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Україна