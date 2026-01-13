На фронті найскладніше, але втрати росіян не повинні зменшуватися - Зеленський

$43.260.18
Ексклюзив
17:19 • 2886 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 11373 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 14739 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 22550 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
13 січня, 08:22 • 20826 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 24701 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 32706 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49144 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37064 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34407 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ліга Чемпіонів УЄФА: Adidas представила офіційний ігровий м'яч на честь 25-річчя співпраці з турніром
Аварійні відключення світла після нічної атаки рф на Київщину у трьох районах - ОВА
Бійці "Птахів Мадяра" завдали чутливих втрат рф на Донбасі: знищено склад і ще кілька об'єктів
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист Нацбанку
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівників
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 22556 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист Нацбанку
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 62595 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Швейцарія
Іран
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність
На фронті найскладніше, але втрати росіян не повинні зменшуватися - Зеленський

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Президент Зеленський заслухав доповідь Головкома Сирського, зазначивши, що на фронті найскладніше. Він наголосив, що російські втрати не повинні зменшуватися, а захист на фронті є силою в дипломатії.

На фронті найскладніше, але втрати росіян не повинні зменшуватися - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського і наголосив, що "всюди зараз складно, на фронті – найскладніше", передає УНН.

Була сьогодні доповідь Головкома Олександра Сирського. Всюди зараз складно, на фронті – найскладніше. Зважаючи і на погоду, і на російські намагання робити вигляд, наче їх не стосується необхідність закінчувати цю війну. Штурми тривають. Захист наших позицій триває 

- повідомив Зеленський.

Президент подякував кожному нашому підрозділу, кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру, які досягають результатів заради України.

Покровський напрямок, Гуляйполе, Купʼянський напрямок – усі напрямки, де потрібно. Російські втрати не повинні зменшуватися. Наш захист на фронті – це наша сила в дипломатії. Україна має бути сильною. Я дякую всім, хто заради цього воює, та хто працює заради України 

- резюмував Глава держави.

На фронті зафіксовано 72 бойових зіткнення: на Покровському напрямку вже відбили 26 атак13.01.26, 17:12 • 1700 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Гуляйполе
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна
Куп'янськ