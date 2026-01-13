На фронті найскладніше, але втрати росіян не повинні зменшуватися - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заслухав доповідь Головкома Сирського, зазначивши, що на фронті найскладніше. Він наголосив, що російські втрати не повинні зменшуватися, а захист на фронті є силою в дипломатії.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського і наголосив, що "всюди зараз складно, на фронті – найскладніше", передає УНН.
Була сьогодні доповідь Головкома Олександра Сирського. Всюди зараз складно, на фронті – найскладніше. Зважаючи і на погоду, і на російські намагання робити вигляд, наче їх не стосується необхідність закінчувати цю війну. Штурми тривають. Захист наших позицій триває
Президент подякував кожному нашому підрозділу, кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру, які досягають результатів заради України.
Покровський напрямок, Гуляйполе, Купʼянський напрямок – усі напрямки, де потрібно. Російські втрати не повинні зменшуватися. Наш захист на фронті – це наша сила в дипломатії. Україна має бути сильною. Я дякую всім, хто заради цього воює, та хто працює заради України
