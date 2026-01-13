Должен ежедневно являться в полицию: владельца швейцарского бара, где погибли 40 человек, отпустили на свободу

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Эксклюзив
17:19 • 2800 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
14:15 • 11287 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 14673 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 22452 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 20768 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 24670 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 32685 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49133 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37044 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 34398 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0м/с
92%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Лига чемпионов УЕФА: Adidas представила официальный игровой мяч в честь 25-летия сотрудничества с турниромVideo13 января, 09:05 • 3166 просмотра
Аварийные отключения света после ночной атаки рф на Киевскую область в трех районах - ОВАPhoto13 января, 09:49 • 3984 просмотра
Бойцы "Птиц Мадяра" нанесли чувствительные потери рф на Донбассе: уничтожен склад и еще несколько объектовVideo13 января, 09:50 • 3464 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 26953 просмотра
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудниковPhoto14:28 • 10559 просмотра
публикации
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 22454 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 27120 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 62568 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 57228 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 62310 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Швейцария
Иран
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 3026 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 45820 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 40097 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 45229 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 46962 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка
Техника

Должен ежедневно являться в полицию: владельца швейцарского бара, где погибли 40 человек, отпустили на свободу

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Власти Швейцарии освободили совладельца бара Crans-Montana, где 40 человек погибли в результате пожара, после передачи им документов. Жак Моретти, руководитель Le Constellation, должен ежедневно являться в полицию и внести залог.

Должен ежедневно являться в полицию: владельца швейцарского бара, где погибли 40 человек, отпустили на свободу

Швейцарские власти согласились освободить совладельца бара Crans-Montana, где 40 человек погибли в результате пожара рано утром в Новый год, после того, как он передаст все свои документы, чтобы предотвратить побег из страны во время уголовного расследования, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Корсиканец Жак Моретти, который управлял Le Constellation вместе со своей женой Джессикой, был задержан после допроса прокурорами в пятницу. Суд местного кантона Вале во вторник постановил, что он также должен ежедневно являться в полицейский участок и вносить залог, сумма которого все еще определяется.

Владельца швейцарского бара, где в новогоднюю ночь погибли десятки людей, арестовали09.01.26, 19:26 • 3901 просмотр

"Все подсудимые считаются невиновными, пока обвинительный приговор не вступит в законную силу", – заявил суд. "Поэтому основным принципом швейцарского уголовного процесса является то, что подсудимый остается на свободе до суда", – заявил суд, особенно учитывая, что прокуроры Вале не просили о его содержании под стражей.

Внимание в текущем уголовном расследовании одной из худших трагедий Швейцарии сосредоточено на супругах и их управлении баром. По словам прокурора, служебные двери, которые могли предложить второй путь эвакуации в баре, были заперты на момент инцидента, сообщает швейцарская телекомпания RTS.

По словам прокуроров, пожар, вероятно, возник из-за бенгальских огней, которые держались вверху в бутылках из-под шампанского, и подожгли легковоспламеняющуюся пену. Жак Моретти купил звукоизоляционную пену в хозяйственном магазине и сам прикрепил ее к потолку бара, сообщает RTS.

В Швейцарии идентифицированы все 40 жертв пожара в баре на горнолыжном курорте04.01.26, 21:53 • 3963 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Новый год
Брак
Bloomberg L.P.
Швейцария