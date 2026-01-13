Должен ежедневно являться в полицию: владельца швейцарского бара, где погибли 40 человек, отпустили на свободу
Киев • УНН
Власти Швейцарии освободили совладельца бара Crans-Montana, где 40 человек погибли в результате пожара, после передачи им документов. Жак Моретти, руководитель Le Constellation, должен ежедневно являться в полицию и внести залог.
Швейцарские власти согласились освободить совладельца бара Crans-Montana, где 40 человек погибли в результате пожара рано утром в Новый год, после того, как он передаст все свои документы, чтобы предотвратить побег из страны во время уголовного расследования, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Корсиканец Жак Моретти, который управлял Le Constellation вместе со своей женой Джессикой, был задержан после допроса прокурорами в пятницу. Суд местного кантона Вале во вторник постановил, что он также должен ежедневно являться в полицейский участок и вносить залог, сумма которого все еще определяется.
"Все подсудимые считаются невиновными, пока обвинительный приговор не вступит в законную силу", – заявил суд. "Поэтому основным принципом швейцарского уголовного процесса является то, что подсудимый остается на свободе до суда", – заявил суд, особенно учитывая, что прокуроры Вале не просили о его содержании под стражей.
Внимание в текущем уголовном расследовании одной из худших трагедий Швейцарии сосредоточено на супругах и их управлении баром. По словам прокурора, служебные двери, которые могли предложить второй путь эвакуации в баре, были заперты на момент инцидента, сообщает швейцарская телекомпания RTS.
По словам прокуроров, пожар, вероятно, возник из-за бенгальских огней, которые держались вверху в бутылках из-под шампанского, и подожгли легковоспламеняющуюся пену. Жак Моретти купил звукоизоляционную пену в хозяйственном магазине и сам прикрепил ее к потолку бара, сообщает RTS.
