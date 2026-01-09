Владельца швейцарского бара, где в новогоднюю ночь погибли десятки людей, арестовали

$42.990.27
50.180.25
ukenru
15:56 • 3844 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 10519 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 12459 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 12636 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 14419 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 11251 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 11594 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 7916 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 12415 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 13249 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.8м/с
79%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НАСА досрочно возвращает 4 астронавтов с МКС из-за медицинских проблем9 января, 07:49 • 4660 просмотра
Атака рф на Киев: уже 25 пострадавших, повреждено посольствоPhoto9 января, 07:59 • 5036 просмотра
Генпрокурор Кравченко: разоблачена схема с непригодными минами для ВСУ на 3 млрд грн, 10 подозреваемых, 4 задержанныхVideo9 января, 08:12 • 8156 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления9 января, 09:56 • 26743 просмотра
Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации13:57 • 4784 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 3262 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 54899 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 83277 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 57498 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 80112 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Львовская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 56967 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 59484 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 81241 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 99706 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 140350 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
«Калибр» (семейство ракет)

Владельца швейцарского бара, где в новогоднюю ночь погибли десятки людей, арестовали

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Владельца швейцарского бара Le Constellation Жака Моретти арестовали после пожара, приведшего к гибели 40 человек. Его жену поместили под домашний арест, а прокуратура расследует дело об убийстве по неосторожности.

Владельца швейцарского бара, где в новогоднюю ночь погибли десятки людей, арестовали

Владелец швейцарского бара, где в новогоднюю ночь в результате пожара погибли 40 человек, арестован, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Как стало известно Sky News, Жак Моретти, управляющий баром Le Constellation в Кранс-Монтане, где в новогоднюю ночь в результате пожара погибли 40 человек, был арестован по распоряжению швейцарской прокуратуры.

Арест произведен из-за "потенциального риска побега", сообщает издание.

Прокуратура расследует действия французских владельцев бара Le Constellation по подозрению в совершении преступлений, включая убийство по неосторожности.

Несколько семей жертв подали иски из-за пожара в баре в Кранс-Монтане.

Добавим

Впоследствии Жак Моретти был взят под стражу после слушания в прокуратуре швейцарского города Сьон сегодня утром.

Он и его жена Джессика Моретти, совладелец бара, не ответили на вопросы журналистов снаружи, но выразили свою скорбь по поводу пожара и заявили, что будут полностью сотрудничать.

Также СМИ стало известно, что Джессику Моретти, совладелицу Le Constellation, поместили под домашний арест.

Швейцария объявила пятидневный траур из-за пожара в баре на курорте Кран-Монтана02.01.26, 09:26 • 4212 просмотров

Главный прокурор региона Валли подтвердил, что прокуратура запросила содержание Жака Моретти под стражей до суда.

Беатрис Пиллуд заявила, что запрос был необходим для предотвращения "риска побега".

Согласно швейцарскому законодательству, лицо, в отношении которого ведется расследование, остается под стражей до принятия решения отдельным судом в течение 48 часов.

В Швейцарии идентифицированы все 40 жертв пожара в баре на горнолыжном курорте04.01.26, 21:53 • 3917 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Новый год
Швейцария