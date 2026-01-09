Владельца швейцарского бара, где в новогоднюю ночь погибли десятки людей, арестовали
Киев • УНН
Владельца швейцарского бара Le Constellation Жака Моретти арестовали после пожара, приведшего к гибели 40 человек. Его жену поместили под домашний арест, а прокуратура расследует дело об убийстве по неосторожности.
Владелец швейцарского бара, где в новогоднюю ночь в результате пожара погибли 40 человек, арестован, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Как стало известно Sky News, Жак Моретти, управляющий баром Le Constellation в Кранс-Монтане, где в новогоднюю ночь в результате пожара погибли 40 человек, был арестован по распоряжению швейцарской прокуратуры.
Арест произведен из-за "потенциального риска побега", сообщает издание.
Прокуратура расследует действия французских владельцев бара Le Constellation по подозрению в совершении преступлений, включая убийство по неосторожности.
Несколько семей жертв подали иски из-за пожара в баре в Кранс-Монтане.
Добавим
Впоследствии Жак Моретти был взят под стражу после слушания в прокуратуре швейцарского города Сьон сегодня утром.
Он и его жена Джессика Моретти, совладелец бара, не ответили на вопросы журналистов снаружи, но выразили свою скорбь по поводу пожара и заявили, что будут полностью сотрудничать.
Также СМИ стало известно, что Джессику Моретти, совладелицу Le Constellation, поместили под домашний арест.
Швейцария объявила пятидневный траур из-за пожара в баре на курорте Кран-Монтана02.01.26, 09:26 • 4212 просмотров
Главный прокурор региона Валли подтвердил, что прокуратура запросила содержание Жака Моретти под стражей до суда.
Беатрис Пиллуд заявила, что запрос был необходим для предотвращения "риска побега".
Согласно швейцарскому законодательству, лицо, в отношении которого ведется расследование, остается под стражей до принятия решения отдельным судом в течение 48 часов.
В Швейцарии идентифицированы все 40 жертв пожара в баре на горнолыжном курорте04.01.26, 21:53 • 3917 просмотров