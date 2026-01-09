$42.990.27
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Власника швейцарського бару, де у новорічну ніч загинули десятки людей, арештували

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Власника швейцарського бару Le Constellation Жака Моретті заарештували після пожежі, що призвела до загибелі 40 людей. Його дружину помістили під домашній арешт, а прокуратура розслідує справу про вбивство з необережності.

Власника швейцарського бару, де у новорічну ніч загинули десятки людей, арештували

Власника швейцарського бару, де в новорічну ніч внаслідок пожежі загинули 40 людей, заарештовано, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Як стало відомо Sky News, Жака Моретті, керуючого баром Le Constellation у Кранс-Монтані, де в новорічну ніч внаслідок пожежі загинули 40 людей, було заарештовано за розпорядженням швейцарської прокуратури.

Арешт здійснено через "потенційний ризик втечі", повідомляє видання.

Прокуратура розслідує дії французьких власників бару Le Constellation за підозрою у скоєнні злочинів, включаючи вбивство з необережності.

Декілька сімей жертв подали позови через пожежу в барі в Кранс-Монтані.

Додамо

Згодом, Жака Моретті було взято під варту після слухання в прокуратурі швейцарського міста Сьон сьогодні вранці.

Він та його дружина Джесіка Моретті, співвласник бару, не відповіли на запитання журналістів зовні, але висловили свою скорботу з приводу пожежі та заявили, що будуть повністю співпрацювати.

Також ЗМІ стало відомо, що Джесіку Моретті, співвласницю Le Constellation, помістили під домашній арешт.

Швейцарія оголосила п'ятиденну жалобу через пожежу в барі на курорті Кран-Монтана02.01.26, 09:26 • 4212 переглядiв

Головний прокурор регіону Валі підтвердив, що прокуратура запросила утримання Жака Моретті під вартою до суду.

Беатріс Піллуд заявила, що запит був необхідний для запобігання "ризику втечі".

Згідно з швейцарським законодавством, особа, щодо якої ведеться розслідування, залишається під вартою до ухвалення рішення окремим судом протягом 48 годин.

У Швейцарії ідентифіковано усіх 40 жертв пожежі у барі на гірськолижному курорті04.01.26, 21:53 • 3917 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Новий рік
Швейцарія