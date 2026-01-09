Власника швейцарського бару, де у новорічну ніч загинули десятки людей, арештували
Київ • УНН
Власника швейцарського бару Le Constellation Жака Моретті заарештували після пожежі, що призвела до загибелі 40 людей. Його дружину помістили під домашній арешт, а прокуратура розслідує справу про вбивство з необережності.
Власника швейцарського бару, де в новорічну ніч внаслідок пожежі загинули 40 людей, заарештовано, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Як стало відомо Sky News, Жака Моретті, керуючого баром Le Constellation у Кранс-Монтані, де в новорічну ніч внаслідок пожежі загинули 40 людей, було заарештовано за розпорядженням швейцарської прокуратури.
Арешт здійснено через "потенційний ризик втечі", повідомляє видання.
Прокуратура розслідує дії французьких власників бару Le Constellation за підозрою у скоєнні злочинів, включаючи вбивство з необережності.
Декілька сімей жертв подали позови через пожежу в барі в Кранс-Монтані.
Додамо
Згодом, Жака Моретті було взято під варту після слухання в прокуратурі швейцарського міста Сьон сьогодні вранці.
Він та його дружина Джесіка Моретті, співвласник бару, не відповіли на запитання журналістів зовні, але висловили свою скорботу з приводу пожежі та заявили, що будуть повністю співпрацювати.
Також ЗМІ стало відомо, що Джесіку Моретті, співвласницю Le Constellation, помістили під домашній арешт.
Головний прокурор регіону Валі підтвердив, що прокуратура запросила утримання Жака Моретті під вартою до суду.
Беатріс Піллуд заявила, що запит був необхідний для запобігання "ризику втечі".
Згідно з швейцарським законодавством, особа, щодо якої ведеться розслідування, залишається під вартою до ухвалення рішення окремим судом протягом 48 годин.
