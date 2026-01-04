У Швейцарії ідентифіковано усіх 40 жертв пожежі у барі на гірськолижному курорті
Київ • УНН
Всі 40 жертв пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана у Швейцарії ідентифіковано, родини повідомлено. Проти керівників бару порушено кримінальне розслідування за ненавмисне вбивство, тілесні ушкодження та підпал з необережності.
40 жертв пожежі у барі на гірськолижному курорті у Кран-Монтані у Швейцарії ідентифіковано, родини повідомлено, з посиланням на місцеву поліцію повідомляє RTS, пише УНН.
Деталі
Усіх жертв пожежі в Кран-Монтана ідентифіковано, повідомив у неділю RTS командир поліції кантону Вале Фредерік Жіслер. Сім'ї, як вказано, повідомлено.
Останні 16 жертв, яких раніше не було ідентифіковано, - це дві 15-річні швейцарські дівчини, 22-річна швейцарська жінка, 24-річна жінка з подвійним громадянством (швейцарське/французьке), 16-річна італійська дівчина, 15-річна італійська дівчина, 16-річний італійський хлопець, 22-річна португальська жінка, 17-річна бельгійська дівчина, 33-річна французька жінка, 26-річна французька жінка, 23-річний французький чоловік, 20-річний французький чоловік, 17-річний французький хлопець, 14-річний французький хлопець та 15-річний хлопець з потрійним громадянством (французьке/ізраїльське/британське), ідеться у заяві поліції.
"Усі 40 людей, які загинули в новорічній пожежі, вже ідентифіковані", - ідеться у повідомленні.
Проти керівників бару "Le Constellation" було порушено кримінальне розслідування після трагедії (40 загиблих та 119 поранених), оголосили в спільній заяві кантональної поліції та прокуратури Вале в суботу. Подружжю висунуто звинувачення у ненавмисному вбивстві з необережності, тілесних ушкодженнях з необережності та підпалі з необережності.
