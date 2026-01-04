У Швейцарії ідентифіковано усіх 40 жертв пожежі у барі на гірськолижному курорті

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:52 • 10506 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
15:39 • 15244 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 40179 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 27211 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 40989 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 50786 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 56842 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55172 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 50648 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 65475 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2.4м/с
86%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втратVideo4 січня, 11:37 • 14572 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром4 січня, 13:19 • 14924 перегляди
ОПЕК+ погодилася підтримувати стабільний видобуток нафти попри розбіжності між членами4 січня, 13:35 • 10643 перегляди
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію4 січня, 13:58 • 18482 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto15:02 • 7104 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 92132 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 110844 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 120567 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 256725 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 192694 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Ігор Клименко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Державний кордон України
Іран
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo17:30 • 6266 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі16:22 • 6682 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto15:02 • 7112 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 22045 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 69652 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

У Швейцарії ідентифіковано усіх 40 жертв пожежі у барі на гірськолижному курорті

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Всі 40 жертв пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана у Швейцарії ідентифіковано, родини повідомлено. Проти керівників бару порушено кримінальне розслідування за ненавмисне вбивство, тілесні ушкодження та підпал з необережності.

У Швейцарії ідентифіковано усіх 40 жертв пожежі у барі на гірськолижному курорті
Keystone-SDA

40 жертв пожежі у барі на гірськолижному курорті у Кран-Монтані у Швейцарії ідентифіковано, родини повідомлено, з посиланням на місцеву поліцію повідомляє RTS, пише УНН.

Деталі

Усіх жертв пожежі в Кран-Монтана ідентифіковано, повідомив у неділю RTS командир поліції кантону Вале Фредерік Жіслер. Сім'ї, як вказано, повідомлено.

Останні 16 жертв, яких раніше не було ідентифіковано, - це дві 15-річні швейцарські дівчини, 22-річна швейцарська жінка, 24-річна жінка з подвійним громадянством (швейцарське/французьке), 16-річна італійська дівчина, 15-річна італійська дівчина, 16-річний італійський хлопець, 22-річна португальська жінка, 17-річна бельгійська дівчина, 33-річна французька жінка, 26-річна французька жінка, 23-річний французький чоловік, 20-річний французький чоловік, 17-річний французький хлопець, 14-річний французький хлопець та 15-річний хлопець з потрійним громадянством (французьке/ізраїльське/британське), ідеться у заяві поліції.

"Усі 40 людей, які загинули в новорічній пожежі, вже ідентифіковані", - ідеться у повідомленні.

Проти керівників бару "Le Constellation" було порушено кримінальне розслідування після трагедії (40 загиблих та 119 поранених), оголосили в спільній заяві кантональної поліції та прокуратури Вале в суботу. Подружжю висунуто звинувачення у ненавмисному вбивстві з необережності, тілесних ушкодженнях з необережності та підпалі з необережності.

У Швейцарії ідентифікували понад половину жертв пожежі в барі на гірськолижному курорті04.01.26, 16:46 • 3850 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Новий рік
Швейцарія