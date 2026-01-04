$42.170.00
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром
11:20 • 19830 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
09:34 • 16148 перегляди
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 33768 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 45634 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 53346 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 53426 перегляди
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 49455 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 63327 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 84908 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 251159 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
У Швейцарії ідентифікували понад половину жертв пожежі в барі на гірськолижному курорті

Київ • УНН

 • 190 перегляди

У Швейцарії ідентифіковано 24 з 40 жертв пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Серед загиблих громадяни Швейцарії, Італії, ОАЕ, Румунії, Франції та Туреччини віком від 14 до 39 років. На 9 січня 2026 року заплановано національний день жалоби з хвилиною мовчання та дзвоном церков.

У Швейцарії ідентифікували понад половину жертв пожежі в барі на гірськолижному курорті
Keystone-SDA

У Швейцарії після смертоносної пожежі в барі на гірськолижному курорті у Кран-Монтані впізнано уже 24 з 40 жертв, пише УНН з посиланням на Swissinfo.

Деталі

Як стало відомо 4 січня, ідентифіковано ще 16 загиблих. Серед них - чотири громадянки та шість громадян Швейцарії, двоє громадян Італії, а також по одній людині з громадянством Італії/ОАЕ, Румунії, Франції та Туреччини.

За даними поліції кантону Валі, вік цих загиблих становить від 14 до 39 років. Їхні тіла вже передані сім'ям. 

Наразі вважається, що внаслідок пожежі, що сталася в ніч на Новий рік, загинули 40 осіб, загалом встановлені особи 24 з них.

Після пожежі на курорті Кран-Монтана федеральна влада та швейцарські церкви домовилися про проведення національного дня жалоби, який планується призначити на п'ятницю, 9 січня 2026 року. Про це повідомив президент країни Гі Пармелен в інтерв'ю недільній пресі.

На знак загальнонаціональної солідарності цього дня о 14:00 по всій Швейцарії задзвонять церковні дзвони. Буде оголошено хвилину мовчання. Про це президент розповів в інтерв'ю виданням SonntagsBlick та SonntagsZeitung. "У цей момент зосередженості всі жителі Швейцарії зможуть особисто вшанувати пам'ять жертв катастрофи", - зазначив він.

Хвилина мовчання та дзвін будуть співпадати за часом з початком траурної церемонії в Кран-Монтані. Як повідомила громада на своєму офіційному сайті, 9 січня тут заплановано офіційну церемонію пам'яті на честь загиблих під час пожежі. За словами Гі Пармелена, у ній візьме участь делегація Федеральної ради Швейцарії (уряду).

Юлія Шрамко

