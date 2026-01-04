У Швейцарії ідентифікували понад половину жертв пожежі в барі на гірськолижному курорті
Київ • УНН
У Швейцарії ідентифіковано 24 з 40 жертв пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Серед загиблих громадяни Швейцарії, Італії, ОАЕ, Румунії, Франції та Туреччини віком від 14 до 39 років. На 9 січня 2026 року заплановано національний день жалоби з хвилиною мовчання та дзвоном церков.
У Швейцарії після смертоносної пожежі в барі на гірськолижному курорті у Кран-Монтані впізнано уже 24 з 40 жертв, пише УНН з посиланням на Swissinfo.
Деталі
Як стало відомо 4 січня, ідентифіковано ще 16 загиблих. Серед них - чотири громадянки та шість громадян Швейцарії, двоє громадян Італії, а також по одній людині з громадянством Італії/ОАЕ, Румунії, Франції та Туреччини.
За даними поліції кантону Валі, вік цих загиблих становить від 14 до 39 років. Їхні тіла вже передані сім'ям.
Наразі вважається, що внаслідок пожежі, що сталася в ніч на Новий рік, загинули 40 осіб, загалом встановлені особи 24 з них.
Після пожежі на курорті Кран-Монтана федеральна влада та швейцарські церкви домовилися про проведення національного дня жалоби, який планується призначити на п'ятницю, 9 січня 2026 року. Про це повідомив президент країни Гі Пармелен в інтерв'ю недільній пресі.
На знак загальнонаціональної солідарності цього дня о 14:00 по всій Швейцарії задзвонять церковні дзвони. Буде оголошено хвилину мовчання. Про це президент розповів в інтерв'ю виданням SonntagsBlick та SonntagsZeitung. "У цей момент зосередженості всі жителі Швейцарії зможуть особисто вшанувати пам'ять жертв катастрофи", - зазначив він.
Хвилина мовчання та дзвін будуть співпадати за часом з початком траурної церемонії в Кран-Монтані. Як повідомила громада на своєму офіційному сайті, 9 січня тут заплановано офіційну церемонію пам'яті на честь загиблих під час пожежі. За словами Гі Пармелена, у ній візьме участь делегація Федеральної ради Швейцарії (уряду).
Бенгальські вогні на пляшках із шампанським могли спричинити смертоносну пожежу на курорті у Швейцарії02.01.26, 19:38 • 6306 переглядiв