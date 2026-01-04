В Швейцарии идентифицировали более половины жертв пожара в баре на горнолыжном курорте
Киев • УНН
В Швейцарии идентифицированы 24 из 40 жертв пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Среди погибших граждане Швейцарии, Италии, ОАЭ, Румынии, Франции и Турции в возрасте от 14 до 39 лет. На 9 января 2026 года запланирован национальный день траура с минутой молчания и звоном церквей.
В Швейцарии после смертоносного пожара в баре на горнолыжном курорте в Кран-Монтане опознаны уже 24 из 40 жертв, пишет УНН со ссылкой на Swissinfo.
Детали
Как стало известно 4 января, идентифицированы еще 16 погибших. Среди них - четыре гражданки и шесть граждан Швейцарии, двое граждан Италии, а также по одному человеку с гражданством Италии/ОАЭ, Румынии, Франции и Турции.
По данным полиции кантона Вале, возраст этих погибших составляет от 14 до 39 лет. Их тела уже переданы семьям.
В настоящее время считается, что в результате пожара, произошедшего в ночь на Новый год, погибли 40 человек, в общей сложности установлены личности 24 из них.
После пожара на курорте Кран-Монтана федеральные власти и швейцарские церкви договорились о проведении национального дня траура, который планируется назначить на пятницу, 9 января 2026 года. Об этом сообщил президент страны Ги Пармелен в интервью воскресной прессе.
В знак общенациональной солидарности в этот день в 14:00 по всей Швейцарии зазвонят церковные колокола. Будет объявлена минута молчания. Об этом президент рассказал в интервью изданиям SonntagsBlick и SonntagsZeitung. "В этот момент сосредоточенности все жители Швейцарии смогут лично почтить память жертв катастрофы", - отметил он.
Минута молчания и звон будут совпадать по времени с началом траурной церемонии в Кран-Монтане. Как сообщила община на своем официальном сайте, 9 января здесь запланирована официальная церемония памяти в честь погибших во время пожара. По словам Ги Пармелена, в ней примет участие делегация Федерального совета Швейцарии (правительства).
