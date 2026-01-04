$42.170.00
13:19 • 4558 просмотра
Зеленский анонсировал назначение нового главы Госпогранслужбы в скором времени
11:20 • 20897 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
09:34 • 16605 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 34009 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 45853 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 53446 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 53500 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 49498 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 63395 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 85019 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
В Швейцарии идентифицировали более половины жертв пожара в баре на горнолыжном курорте

Киев • УНН

 • 484 просмотра

В Швейцарии идентифицированы 24 из 40 жертв пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Среди погибших граждане Швейцарии, Италии, ОАЭ, Румынии, Франции и Турции в возрасте от 14 до 39 лет. На 9 января 2026 года запланирован национальный день траура с минутой молчания и звоном церквей.

В Швейцарии идентифицировали более половины жертв пожара в баре на горнолыжном курорте
Keystone-SDA

В Швейцарии после смертоносного пожара в баре на горнолыжном курорте в Кран-Монтане опознаны уже 24 из 40 жертв, пишет УНН со ссылкой на Swissinfo.

Детали

Как стало известно 4 января, идентифицированы еще 16 погибших. Среди них - четыре гражданки и шесть граждан Швейцарии, двое граждан Италии, а также по одному человеку с гражданством Италии/ОАЭ, Румынии, Франции и Турции.

По данным полиции кантона Вале, возраст этих погибших составляет от 14 до 39 лет. Их тела уже переданы семьям.

В настоящее время считается, что в результате пожара, произошедшего в ночь на Новый год, погибли 40 человек, в общей сложности установлены личности 24 из них.

После пожара на курорте Кран-Монтана федеральные власти и швейцарские церкви договорились о проведении национального дня траура, который планируется назначить на пятницу, 9 января 2026 года. Об этом сообщил президент страны Ги Пармелен в интервью воскресной прессе.

В знак общенациональной солидарности в этот день в 14:00 по всей Швейцарии зазвонят церковные колокола. Будет объявлена минута молчания. Об этом президент рассказал в интервью изданиям SonntagsBlick и SonntagsZeitung. "В этот момент сосредоточенности все жители Швейцарии смогут лично почтить память жертв катастрофы", - отметил он.

Минута молчания и звон будут совпадать по времени с началом траурной церемонии в Кран-Монтане. Как сообщила община на своем официальном сайте, 9 января здесь запланирована официальная церемония памяти в честь погибших во время пожара. По словам Ги Пармелена, в ней примет участие делегация Федерального совета Швейцарии (правительства).

