В Швейцарии идентифицировали более половины жертв пожара в баре на горнолыжном курорте

В Швейцарии идентифицированы 24 из 40 жертв пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Среди погибших граждане Швейцарии, Италии, ОАЭ, Румынии, Франции и Турции в возрасте от 14 до 39 лет. На 9 января 2026 года запланирован национальный день траура с минутой молчания и звоном церквей.