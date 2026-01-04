В Швейцарии идентифицированы все 40 жертв пожара в баре на горнолыжном курорте
Киев • УНН
Все 40 жертв пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии идентифицированы, семьи уведомлены. Против руководителей бара возбуждено уголовное расследование по обвинению в непредумышленном убийстве, телесных повреждениях и поджоге по неосторожности.
40 жертв пожара в баре на горнолыжном курорте в Кран-Монтане в Швейцарии идентифицированы, семьи уведомлены, со ссылкой на местную полицию сообщает RTS, пишет УНН.
Детали
Все жертвы пожара в Кран-Монтане идентифицированы, сообщил в воскресенье RTS командир полиции кантона Вале Фредерик Жислер. Семьи, как указано, уведомлены.
Последние 16 жертв, которые ранее не были идентифицированы, - это две 15-летние швейцарские девушки, 22-летняя швейцарская женщина, 24-летняя женщина с двойным гражданством (швейцарское/французское), 16-летняя итальянская девушка, 15-летняя итальянская девушка, 16-летний итальянский парень, 22-летняя португальская женщина, 17-летняя бельгийская девушка, 33-летняя французская женщина, 26-летняя французская женщина, 23-летний французский мужчина, 20-летний французский мужчина, 17-летний французский парень, 14-летний французский парень и 15-летний парень с тройным гражданством (французское/израильское/британское), говорится в заявлении полиции.
"Все 40 человек, погибших в новогоднем пожаре, уже идентифицированы", - говорится в сообщении.
Против руководителей бара "Le Constellation" было возбуждено уголовное расследование после трагедии (40 погибших и 119 раненых), объявили в совместном заявлении кантональной полиции и прокуратуры Вале в субботу. Супругам предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве по неосторожности, телесных повреждениях по неосторожности и поджоге по неосторожности.
