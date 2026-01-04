$42.170.00
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39 • 15227 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 40166 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
4 января, 09:34 • 27199 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 40980 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 50783 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 56841 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 55170 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 50647 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 65474 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
В Швейцарии идентифицированы все 40 жертв пожара в баре на горнолыжном курорте

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Все 40 жертв пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии идентифицированы, семьи уведомлены. Против руководителей бара возбуждено уголовное расследование по обвинению в непредумышленном убийстве, телесных повреждениях и поджоге по неосторожности.

В Швейцарии идентифицированы все 40 жертв пожара в баре на горнолыжном курорте
Keystone-SDA

40 жертв пожара в баре на горнолыжном курорте в Кран-Монтане в Швейцарии идентифицированы, семьи уведомлены, со ссылкой на местную полицию сообщает RTS, пишет УНН.

Детали

Все жертвы пожара в Кран-Монтане идентифицированы, сообщил в воскресенье RTS командир полиции кантона Вале Фредерик Жислер. Семьи, как указано, уведомлены.

Последние 16 жертв, которые ранее не были идентифицированы, - это две 15-летние швейцарские девушки, 22-летняя швейцарская женщина, 24-летняя женщина с двойным гражданством (швейцарское/французское), 16-летняя итальянская девушка, 15-летняя итальянская девушка, 16-летний итальянский парень, 22-летняя португальская женщина, 17-летняя бельгийская девушка, 33-летняя французская женщина, 26-летняя французская женщина, 23-летний французский мужчина, 20-летний французский мужчина, 17-летний французский парень, 14-летний французский парень и 15-летний парень с тройным гражданством (французское/израильское/британское), говорится в заявлении полиции.

"Все 40 человек, погибших в новогоднем пожаре, уже идентифицированы", - говорится в сообщении.

Против руководителей бара "Le Constellation" было возбуждено уголовное расследование после трагедии (40 погибших и 119 раненых), объявили в совместном заявлении кантональной полиции и прокуратуры Вале в субботу. Супругам предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве по неосторожности, телесных повреждениях по неосторожности и поджоге по неосторожности.

В Швейцарии идентифицировали более половины жертв пожара в баре на горнолыжном курорте04.01.26, 16:46 • 3850 просмотров

Юлия Шрамко

