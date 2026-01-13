$43.260.18
Ексклюзив
17:19 • 2564 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 11024 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 14433 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 22134 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 20576 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 24557 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 32609 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49096 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 36995 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34374 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Повинен щодня з'являтися до поліції: власника швейцарського бару, де загинуло 40 людей, відпустили на волю

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Влада Швейцарії звільнила співвласника бару Crans-Montana, де 40 людей загинули внаслідок пожежі, після передачі ним документів. Жак Моретті, керівник Le Constellation, повинен щодня з'являтися до поліції та внести заставу.

Повинен щодня з'являтися до поліції: власника швейцарського бару, де загинуло 40 людей, відпустили на волю

Швейцарська влада погодилася звільнити співвласника бару Crans-Montana, де 40 людей загинули внаслідок пожежі рано вранці на Новий рік, після того, як він передасть усі свої документи, щоб запобігти втечі з країни під час кримінального розслідування, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Корсиканець Жак Моретті, який керував Le Constellation разом зі своєю дружиною Джесікою, був затриманий після допиту прокурорами у п'ятницю. Суд місцевого кантону Вале у вівторок постановив, що він також повинен щодня з'являтися до поліцейської дільниці та вносити заставу, сума якої все ще визначається.

Власника швейцарського бару, де у новорічну ніч загинули десятки людей, арештували09.01.26, 19:26 • 3901 перегляд

"Усі підсудні вважаються невинними, доки обвинувальний вирок не набуде законної сили", – заявив суд. "Тому основним принципом швейцарського кримінального процесу є те, що підсудний залишається на свободі до суду", – заявив суд, особливо враховуючи, що прокурори Вале не просили про його тримання під вартою.

Увага в поточному кримінальному розслідуванні однієї з найгірших трагедій Швейцарії зосереджена на подружжі та їхньому управлінні баром. За словами прокурора, службові двері, які могли запропонувати другий шлях евакуації в барі, були замкнені на момент інциденту, повідомляє швейцарська телекомпанія RTS.

За словами прокурорів, пожежа, ймовірно, виникла через бенгальські вогні, що трималися вгорі в пляшках з-під шампанського, і підпалили легкозаймисту піну. Жак Моретті купив звукоізоляційну піну в господарському магазині та сам прикріпив її до стелі бару, повідомляє RTS.

У Швейцарії ідентифіковано усіх 40 жертв пожежі у барі на гірськолижному курорті04.01.26, 21:53 • 3963 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Новий рік
Шлюб
Bloomberg
Швейцарія