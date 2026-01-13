Повинен щодня з'являтися до поліції: власника швейцарського бару, де загинуло 40 людей, відпустили на волю
Київ • УНН
Влада Швейцарії звільнила співвласника бару Crans-Montana, де 40 людей загинули внаслідок пожежі, після передачі ним документів. Жак Моретті, керівник Le Constellation, повинен щодня з'являтися до поліції та внести заставу.
Швейцарська влада погодилася звільнити співвласника бару Crans-Montana, де 40 людей загинули внаслідок пожежі рано вранці на Новий рік, після того, як він передасть усі свої документи, щоб запобігти втечі з країни під час кримінального розслідування, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Корсиканець Жак Моретті, який керував Le Constellation разом зі своєю дружиною Джесікою, був затриманий після допиту прокурорами у п'ятницю. Суд місцевого кантону Вале у вівторок постановив, що він також повинен щодня з'являтися до поліцейської дільниці та вносити заставу, сума якої все ще визначається.
"Усі підсудні вважаються невинними, доки обвинувальний вирок не набуде законної сили", – заявив суд. "Тому основним принципом швейцарського кримінального процесу є те, що підсудний залишається на свободі до суду", – заявив суд, особливо враховуючи, що прокурори Вале не просили про його тримання під вартою.
Увага в поточному кримінальному розслідуванні однієї з найгірших трагедій Швейцарії зосереджена на подружжі та їхньому управлінні баром. За словами прокурора, службові двері, які могли запропонувати другий шлях евакуації в барі, були замкнені на момент інциденту, повідомляє швейцарська телекомпанія RTS.
За словами прокурорів, пожежа, ймовірно, виникла через бенгальські вогні, що трималися вгорі в пляшках з-під шампанського, і підпалили легкозаймисту піну. Жак Моретті купив звукоізоляційну піну в господарському магазині та сам прикріпив її до стелі бару, повідомляє RTS.
