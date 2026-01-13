$43.260.18
BBC требует отклонения иска Трампа на 10 миллиардов долларов

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Британская телерадиокомпания BBC будет добиваться отклонения иска Дональда Трампа из-за якобы клеветы в документальном фильме "Panorama". BBC утверждает, что суд Флориды не имеет юрисдикции, а Трамп не доказал причинения ему фактического ущерба.

BBC требует отклонения иска Трампа на 10 миллиардов долларов

Британская телерадиокомпания BBC будет добиваться отклонения иска президента США Дональда Трампа, поданного из-за якобы клеветы в документальном фильме "Panorama". Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

BBC утверждает, что суд Флориды не имеет "персональной юрисдикции" над ним, место проведения судебного заседания является "ненадлежащим", а американский лидер "не смог обосновать свои претензии".

BBC также отмечает, что Трамп не доказал причинение ему фактического ущерба, сообщив при этом, что он был переизбран после выхода фильма, и во Флориде он получил подавляющее большинство голосов. Президент США также утверждает, что "Panorama" транслировали на Britbox, что, по словам компании, "является неправдой".

Кроме того, BBC сообщила, что американский лидер "не может правдоподобно утверждать, что документальный фильм был опубликован с настоящим злым умыслом".

В США против Трампа подали иск из-за строительства бального зала в Белом доме13.12.25, 08:38 • 5626 просмотров

В судебных документах, поданных в понедельник, 12 января, британский вещатель попросил суд приостановить все остальные процедуры по раскрытию доказательств до принятия решения по ходатайству об отклонении иска. Речь идет о досудебном процессе обмена информацией и доказательствами между сторонами.

Ранее BBC извинилась перед американским лидером за редактирование, однако отклонила его требования о компенсации и не согласилась с наличием оснований для иска о клевете. Компания также заявляет, что фильм "Panorama" не транслировался в США и не дискредитировал Трампа.

Трамп подает в суд на BBC на $10 млрд из-за якобы искажения его речи16.12.25, 09:43 • 3727 просмотров

Ольга Розгон

