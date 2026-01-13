$43.260.18
BBC вимагає відхилення позову Трампа на 10 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Британська телерадіокомпанія BBC домагатиметься відхилення позову Дональда Трампа через нібито наклеп у документальному фільмі "Panorama". BBC стверджує, що суд Флориди не має юрисдикції, а Трамп не довів завдання йому фактичної шкоди.

BBC вимагає відхилення позову Трампа на 10 мільярдів доларів

Британська телерадіокомпанія BBC домагатиметься відхилення позову президента США Дональда Трампа, поданого через нібито наклеп у документальному фільмі "Panorama". Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталы

BBC стверджує, що суд Флориди не має "персональної юрисдикції" над ним, місце проведення судового засідання є "неналежним", а американський лідер "не зміг обґрунтувати свої претензії".

BBC також наголошує, що Трамп не довів завдання йому фактичної шкоди, повідомивши при цьому, що його було переобрано після виходу фільму, і у Флориді він здобув переважну більшість голосів. Президент США також стверджує, що "Panorama" транслювали на Britbox, що, за словами компанії, "є неправдою".

Крім того, BBC повідомила, що американський лідер "не може правдоподібно стверджувати, що документальний фільм був опублікований зі справжнім злим умислом".

У США проти Трампа подали позов через зведення бальної зали в Білому домі13.12.25, 08:38 • 5624 перегляди

У судових документах, поданих у понеділок, 12 січня, британський мовник попросив суд призупинити всі інші процедури з розкриття доказів до ухвалення рішення за клопотанням про відхилення позову. Йдеться про досудовий процес обміну інформацією та доказами між сторонами.

Раніше BBC перепросила в американського лідера за редагування, проте відхилила його вимоги щодо компенсації та не погодилася з наявністю підстав для позову про наклеп. Компанія також заявляє, що фільм "Panorama" не транслювався в США та не дискредитував Трампа.

Трамп подає позов проти BBC на $10 млрд через нібито спотворення його промови16.12.25, 09:43 • 3727 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Вибори в США
Фільм
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Флорида