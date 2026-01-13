Массовые протесты свидетельствуют о стремлении народа Ирана к свободе, достоинству и лучшему будущему - МИД Украины
Киев • УНН
МИД Украины осудил репрессии властей Ирана против собственного народа и призвал их отказаться от силовых методов. Украина призывает международное сообщество усилить давление на Тегеран.
Министерство иностранных дел Украины осудило репрессии властей Ирана против народа и призвало их отказаться от силовых методов, а международное сообщество - усилить политико-дипломатическое и другие виды давления на Иран. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины, пишет УНН.
Украина внимательно следит за развитием событий в Иране и массовыми протестами, которые свидетельствуют о стремлении иранского народа к свободе, достоинству и лучшему будущему
В ведомстве отметили, что режимы, игнорирующие потребности и страдания своих граждан, "неизбежно несут политическую, правовую и моральную ответственность за свои действия".
Решительно осуждаем репрессии властей Ирана против собственного народа, беспрецедентный рост числа погибших и пострадавших среди участников протестных акций. Это грубое нарушение фундаментальных прав и свобод человека. Применение насилия и жестокие методы подавления протестов подрывают основополагающие принципы демократии и верховенства права. Призываем власти Ирана отказаться от силовых методов, уважать право граждан на свободу мирных собраний и свободу слова, выполнить законные требования собственного народа
В МИД подчеркнули, что насилие против беззащитных митингующих должно быть немедленно прекращено.
Повторяем призыв к международному сообществу усилить политико-дипломатическое и другие виды давления на Тегеран в ответ на насилие и притеснения
Напомним
В Иране в результате беспорядков погибло 648 человек, включая девятерых несовершеннолетних, и тысячи получили ранения. Более 10 000 протестующих арестованы, а власти называют их врагами Бога.