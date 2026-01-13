Массовые протесты свидетельствуют о стремлении народа Ирана к свободе, достоинству и лучшему будущему - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины осудило репрессии властей Ирана против народа и призвало их отказаться от силовых методов, а международное сообщество - усилить политико-дипломатическое и другие виды давления на Иран. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины, пишет УНН.

Украина внимательно следит за развитием событий в Иране и массовыми протестами, которые свидетельствуют о стремлении иранского народа к свободе, достоинству и лучшему будущему

В ведомстве отметили, что режимы, игнорирующие потребности и страдания своих граждан, "неизбежно несут политическую, правовую и моральную ответственность за свои действия".

Решительно осуждаем репрессии властей Ирана против собственного народа, беспрецедентный рост числа погибших и пострадавших среди участников протестных акций. Это грубое нарушение фундаментальных прав и свобод человека. Применение насилия и жестокие методы подавления протестов подрывают основополагающие принципы демократии и верховенства права. Призываем власти Ирана отказаться от силовых методов, уважать право граждан на свободу мирных собраний и свободу слова, выполнить законные требования собственного народа