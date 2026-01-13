Масові протести свідчать про прагнення народу Ірану до свободи, гідності та кращого майбутнього - МЗС України
Київ • УНН
МЗС України засудило репресії влади Ірану проти власного народу та закликало її відмовитися від силових методів. Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Тегеран.
Міністерство закордонних справ України засудило репресії влади Ірану проти народу і закликало її відмовитися від силових методів, а міжнародну спільноту - посилити політико-дипломатичний та інші види тиску на Іран. Йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС України, пише УНН.
Україна уважно стежить за розвитком подій в Ірані та масовими протестами, які свідчать про прагнення іранського народу до свободи, гідності та кращого майбутнього
У відомстві зазначили, що режими, які ігнорують потреби та страждання своїх громадян, "неминуче несуть політичну, правову та моральну відповідальність за свої дії".
Рішуче засуджуємо репресії влади Ірану проти власного народу, безпрецедентне зростання кількості загиблих і постраждалих серед учасників протестних акцій. Це грубе порушення фундаментальних прав і свобод людини. Застосування насильства та жорстокі методи придушення протестів підривають основоположні принципи демократії та верховенства права. Закликаємо владу Ірану відмовитися від силових методів, поважати право громадян на свободу мирних зібрань і свободу слова, виконати законні вимоги власного народу
В МЗС наголосили, що насильство проти беззахисних мітингувальників має бути негайно припинене.
Повторюємо заклик до міжнародної спільноти посилити політико-дипломатичний та інші види тиску на Тегеран у відповідь на насильство та утиски
Нагадаємо
В Ірані внаслідок заворушень загинуло 648 людей, включаючи дев'ятьох неповнолітніх, та тисячі отримали поранення. Понад 10 000 протестувальників заарештовано, а влада називає їх ворогами Бога.