Ексклюзив
17:19 • 1454 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 9860 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 13398 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 20749 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 19746 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 24011 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 32250 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 48913 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 36696 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34280 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Масові протести свідчать про прагнення народу Ірану до свободи, гідності та кращого майбутнього - МЗС України

Київ • УНН

 • 118 перегляди

МЗС України засудило репресії влади Ірану проти власного народу та закликало її відмовитися від силових методів. Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Тегеран.

Масові протести свідчать про прагнення народу Ірану до свободи, гідності та кращого майбутнього - МЗС України

Міністерство закордонних справ України засудило репресії влади Ірану проти народу і закликало її відмовитися від силових методів, а міжнародну спільноту - посилити політико-дипломатичний та інші види тиску на Іран. Йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС України, пише УНН.

Україна уважно стежить за розвитком подій в Ірані та масовими протестами, які свідчать про прагнення іранського народу до свободи, гідності та кращого майбутнього

- йдеться в заяві.

У відомстві зазначили, що режими, які ігнорують потреби та страждання своїх громадян, "неминуче несуть політичну, правову та моральну відповідальність за свої дії".

Рішуче засуджуємо репресії влади Ірану проти власного народу, безпрецедентне зростання кількості загиблих і постраждалих серед учасників протестних акцій. Це грубе порушення фундаментальних прав і свобод людини. Застосування насильства та жорстокі методи придушення протестів підривають основоположні принципи демократії та верховенства права. Закликаємо владу Ірану відмовитися від силових методів, поважати право громадян на свободу мирних зібрань і свободу слова, виконати законні вимоги власного народу

- йдеться в заяві.

В МЗС наголосили, що насильство проти беззахисних мітингувальників має бути негайно припинене.

Повторюємо заклик до міжнародної спільноти посилити політико-дипломатичний та інші види тиску на Тегеран у відповідь на насильство та утиски

- резюмується в заяві.

Нагадаємо

В Ірані внаслідок заворушень загинуло 648 людей, включаючи дев'ятьох неповнолітніх, та тисячі отримали поранення. Понад 10 000 протестувальників заарештовано, а влада називає їх ворогами Бога.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Сутички
Тегеран
Україна
Іран