Зеленский провел заседание Ставки по защите неба и производству перехватчиков: "Полностью это мы обеспечиваем"
Киев • УНН
Президент Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили защиту неба, обеспечение войск ракетами для ПВО и расширение производства перехватчиков. Финансирование и контракты урегулированы, однако есть недовольство темпами наполнения программы PURL.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего сообщил о приоритетных направлениях укрепления противовоздушной обороны. Основное внимание было сосредоточено на обеспечении войск ракетами для ПВО и расширении внутреннего производства средств перехвата воздушных целей. Об этом сообщил Зеленский в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Глава государства подтвердил, что сейчас вопросы финансирования и подписания контрактов на поставку критически важного оборудования полностью урегулированы. Приоритетом остается оперативность логистики и соблюдение сроков передачи помощи от стран-партнеров.
Провел сегодня Ставку – вопросы защиты ключевые. Ракеты для ПВО, производство перехватчиков, все необходимое снабжение. Контракты, финансирование. Полностью это мы обеспечиваем. Важно, чтобы было реальное и своевременное выполнение всех договоренностей с нашими партнерами
Дипломатические задачи и программа PURL
Отдельное внимание во время обращения было уделено реализации программы PURL. Президент выразил недовольство темпами ее наполнения в текущем месяце и поставил задачу дипломатическому корпусу активизировать работу в этом направлении.
Программа PURL нуждается в наполнении, и в январе сделано еще недостаточно. Это задача для всей нашей дипломатической команды – как Офиса Президента, так и МИД
Контроль за выполнением поставленных задач возложен на руководство Министерства иностранных дел и профильные подразделения Офиса Президента.
