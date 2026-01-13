$43.260.18
Эксклюзив
17:19 • 3870 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
14:15 • 12440 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 15670 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 23906 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 21558 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 25184 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33067 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49265 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37181 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 34455 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Зеленский провел заседание Ставки по защите неба и производству перехватчиков: "Полностью это мы обеспечиваем"

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили защиту неба, обеспечение войск ракетами для ПВО и расширение производства перехватчиков. Финансирование и контракты урегулированы, однако есть недовольство темпами наполнения программы PURL.

Зеленский провел заседание Ставки по защите неба и производству перехватчиков: "Полностью это мы обеспечиваем"

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего сообщил о приоритетных направлениях укрепления противовоздушной обороны. Основное внимание было сосредоточено на обеспечении войск ракетами для ПВО и расширении внутреннего производства средств перехвата воздушных целей. Об этом сообщил Зеленский в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Глава государства подтвердил, что сейчас вопросы финансирования и подписания контрактов на поставку критически важного оборудования полностью урегулированы. Приоритетом остается оперативность логистики и соблюдение сроков передачи помощи от стран-партнеров.

На фронте сложнее всего, но потери россиян не должны уменьшаться - Зеленский

Провел сегодня Ставку – вопросы защиты ключевые. Ракеты для ПВО, производство перехватчиков, все необходимое снабжение. Контракты, финансирование. Полностью это мы обеспечиваем. Важно, чтобы было реальное и своевременное выполнение всех договоренностей с нашими партнерами

– заявил Зеленский.

Дипломатические задачи и программа PURL

Отдельное внимание во время обращения было уделено реализации программы PURL. Президент выразил недовольство темпами ее наполнения в текущем месяце и поставил задачу дипломатическому корпусу активизировать работу в этом направлении.

Программа PURL нуждается в наполнении, и в январе сделано еще недостаточно. Это задача для всей нашей дипломатической команды – как Офиса Президента, так и МИД

– подчеркнул Президент.

Контроль за выполнением поставленных задач возложен на руководство Министерства иностранных дел и профильные подразделения Офиса Президента. 

Зеленский обсудил с конгрессменами США российские удары и потребность в ПВО

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Техника
Государственный бюджет
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Зеленский