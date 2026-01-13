Зеленский провел заседание Ставки по защите неба и производству перехватчиков: "Полностью это мы обеспечиваем"

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего сообщил о приоритетных направлениях укрепления противовоздушной обороны. Основное внимание было сосредоточено на обеспечении войск ракетами для ПВО и расширении внутреннего производства средств перехвата воздушных целей. Об этом сообщил Зеленский в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Глава государства подтвердил, что сейчас вопросы финансирования и подписания контрактов на поставку критически важного оборудования полностью урегулированы. Приоритетом остается оперативность логистики и соблюдение сроков передачи помощи от стран-партнеров.

Провел сегодня Ставку – вопросы защиты ключевые. Ракеты для ПВО, производство перехватчиков, все необходимое снабжение. Контракты, финансирование. Полностью это мы обеспечиваем. Важно, чтобы было реальное и своевременное выполнение всех договоренностей с нашими партнерами

Отдельное внимание во время обращения было уделено реализации программы PURL. Президент выразил недовольство темпами ее наполнения в текущем месяце и поставил задачу дипломатическому корпусу активизировать работу в этом направлении.

Программа PURL нуждается в наполнении, и в январе сделано еще недостаточно. Это задача для всей нашей дипломатической команды – как Офиса Президента, так и МИД