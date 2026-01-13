Зеленський провів засідання Ставки щодо захисту неба та виробництва перехоплювачів: "Повністю це ми забезпечуємо"

Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача повідомив про пріоритетні напрямки зміцнення протиповітряної оборони. Основна увага була зосереджена на забезпеченні військ ракетами для ППО та розширенні внутрішнього виробництва засобів перехоплення повітряних цілей. Про це повідомив Зеленський у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Глава держави підтвердив, що наразі питання фінансування та підписання контрактів на постачання критично важливого обладнання повністю врегульовані. Пріоритетом залишається оперативність логістики та дотримання термінів передачі допомоги від країн-партнерів.

На фронті найскладніше, але втрати росіян не повинні зменшуватися - Зеленський

Провів сьогодні Ставку – питання захисту ключові. Ракети для ППО, виробництво перехоплювачів, усе необхідне постачання. Контракти, фінансування. Повністю це ми забезпечуємо. Важливо, щоб було реальне та вчасне виконання всіх домовленостей із нашими партнерами

Окрему увагу під час звернення було приділено реалізації програми PURL. Президент висловив незадоволення темпами її наповнення у поточному місяці та поставив завдання дипломатичному корпусу активізувати роботу у цьому напрямку.

Програма PURL потребує наповнення, і в січні зроблено ще недостатньо. Це завдання для всієї нашої дипломатичної команди – як Офісу Президента, так і МЗС