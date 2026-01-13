Зеленський провів засідання Ставки щодо захисту неба та виробництва перехоплювачів: "Повністю це ми забезпечуємо"
Київ • УНН
Президент Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили захист неба, забезпечення військ ракетами для ППО та розширення виробництва перехоплювачів. Фінансування та контракти врегульовані, проте є незадоволення темпами наповнення програми PURL.
Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача повідомив про пріоритетні напрямки зміцнення протиповітряної оборони. Основна увага була зосереджена на забезпеченні військ ракетами для ППО та розширенні внутрішнього виробництва засобів перехоплення повітряних цілей. Про це повідомив Зеленський у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Глава держави підтвердив, що наразі питання фінансування та підписання контрактів на постачання критично важливого обладнання повністю врегульовані. Пріоритетом залишається оперативність логістики та дотримання термінів передачі допомоги від країн-партнерів.
Провів сьогодні Ставку – питання захисту ключові. Ракети для ППО, виробництво перехоплювачів, усе необхідне постачання. Контракти, фінансування. Повністю це ми забезпечуємо. Важливо, щоб було реальне та вчасне виконання всіх домовленостей із нашими партнерами
Дипломатичні завдання та програма PURL
Окрему увагу під час звернення було приділено реалізації програми PURL. Президент висловив незадоволення темпами її наповнення у поточному місяці та поставив завдання дипломатичному корпусу активізувати роботу у цьому напрямку.
Програма PURL потребує наповнення, і в січні зроблено ще недостатньо. Це завдання для всієї нашої дипломатичної команди – як Офісу Президента, так і МЗС
Контроль за виконанням поставлених завдань покладено на керівництво Міністерства закордонних справ та профільні підрозділи Офісу Президента.
