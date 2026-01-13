$43.260.18
50.530.38
uken
Ексклюзив
17:19 • 3874 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 12443 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 15672 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 23908 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 21561 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 25186 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33068 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49266 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37181 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34455 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Дипломатка
Техніка

Зеленський провів засідання Ставки щодо захисту неба та виробництва перехоплювачів: "Повністю це ми забезпечуємо"

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Президент Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили захист неба, забезпечення військ ракетами для ППО та розширення виробництва перехоплювачів. Фінансування та контракти врегульовані, проте є незадоволення темпами наповнення програми PURL.

Зеленський провів засідання Ставки щодо захисту неба та виробництва перехоплювачів: "Повністю це ми забезпечуємо"

Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача повідомив про пріоритетні напрямки зміцнення протиповітряної оборони. Основна увага була зосереджена на забезпеченні військ ракетами для ППО та розширенні внутрішнього виробництва засобів перехоплення повітряних цілей. Про це повідомив Зеленський у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Глава держави підтвердив, що наразі питання фінансування та підписання контрактів на постачання критично важливого обладнання повністю врегульовані. Пріоритетом залишається оперативність логістики та дотримання термінів передачі допомоги від країн-партнерів.

На фронті найскладніше, але втрати росіян не повинні зменшуватися - Зеленський13.01.26, 20:46 • 622 перегляди

Провів сьогодні Ставку – питання захисту ключові. Ракети для ППО, виробництво перехоплювачів, усе необхідне постачання. Контракти, фінансування. Повністю це ми забезпечуємо. Важливо, щоб було реальне та вчасне виконання всіх домовленостей із нашими партнерами

– заявив Зеленський.

Дипломатичні завдання та програма PURL

Окрему увагу під час звернення було приділено реалізації програми PURL. Президент висловив незадоволення темпами її наповнення у поточному місяці та поставив завдання дипломатичному корпусу активізувати роботу у цьому напрямку.

Програма PURL потребує наповнення, і в січні зроблено ще недостатньо. Це завдання для всієї нашої дипломатичної команди – як Офісу Президента, так і МЗС

– наголосив Президент.

Контроль за виконанням поставлених завдань покладено на керівництво Міністерства закордонних справ та профільні підрозділи Офісу Президента. 

Зеленський обговорив з конгресменами США російські удари та потребу ППО13.01.26, 20:58 • 506 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Державний бюджет
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Зеленський