Датская крона упала до шестилетнего минимума из-за геополитической неопределенности вокруг Гренландии

Курс датской кроны зафиксировал самый низкий показатель за последние шесть лет на фоне дискуссий относительно планов администрации президента США Дональда Трампа по Гренландии. Инвесторы используют датскую валюту как инструмент для ставок на вероятность перехода контроля над территорией к США, что вызывает спекулятивное давление на рынках. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Ситуация на рынке деривативов подтверждает негативную динамику: годовые форварды указывают на то, что через 12 месяцев крона может торговаться на самом низком уровне за последние 10 месяцев. По словам валютного стратега Commerzbank Михаэля Пфистера, дальнейшее обострение вопроса Гренландии только усилит риски.

Гренландия отвергает присоединение к США и остается в союзе с Данией

При этом эксперт подчеркнул, что Национальный банк Дании обладает достаточными валютными резервами и, "вероятно, не собирался терпеть огромной девальвации". Прямая напряженность между Вашингтоном и Копенгагеном превратила валюту в индикатор геополитических угроз.

Сейчас датская крона приближается к отметке в 7,48 за евро, которую аналитики Societe Generale SA называют "исторической защитной зоной". Официально установленный коридор колебаний составляет 7,46038 за евро. Несмотря на то, что центральный банк не проводил интервенций с января 2023 года, наличие резервов в размере более 100 миллиардов долларов дает регулятору возможность стабилизировать ситуацию.

Гренландия отклонила любые территориальные претензии США и выступила за защиту в рамках НАТО

Помимо валютных интервенций, рассматривается вариант повышения процентных ставок, хотя сейчас такой сценарий считается маловероятным.

