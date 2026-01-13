$43.260.18
50.530.38
ukenru
Эксклюзив
17:19 • 3428 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
14:15 • 11949 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 15238 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 23290 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 21227 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 24967 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 32902 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49204 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37125 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 34432 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Датская крона упала до шестилетнего минимума из-за геополитической неопределенности вокруг Гренландии

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Курс датской кроны достиг шестилетнего минимума на фоне дискуссий относительно планов США в отношении Гренландии. Инвесторы используют датскую валюту для ставок на вероятность перехода контроля над территорией к США, что создает спекулятивное давление.

Датская крона упала до шестилетнего минимума из-за геополитической неопределенности вокруг Гренландии

Курс датской кроны зафиксировал самый низкий показатель за последние шесть лет на фоне дискуссий относительно планов администрации президента США Дональда Трампа по Гренландии. Инвесторы используют датскую валюту как инструмент для ставок на вероятность перехода контроля над территорией к США, что вызывает спекулятивное давление на рынках. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ситуация на рынке деривативов подтверждает негативную динамику: годовые форварды указывают на то, что через 12 месяцев крона может торговаться на самом низком уровне за последние 10 месяцев. По словам валютного стратега Commerzbank Михаэля Пфистера, дальнейшее обострение вопроса Гренландии только усилит риски.

Гренландия отвергает присоединение к США и остается в союзе с Данией13.01.26, 19:08 • 1596 просмотров

Если это давление на Гренландию возрастает, валюта, вероятно, становится более уязвимой

- отметил Пфистер.

При этом эксперт подчеркнул, что Национальный банк Дании обладает достаточными валютными резервами и, "вероятно, не собирался терпеть огромной девальвации". Прямая напряженность между Вашингтоном и Копенгагеном превратила валюту в индикатор геополитических угроз.

Прямая напряженность между США и Данией привлекла внимание к датской кроне как потенциальному барометру рисков, связанных с Гренландией

- констатировал валютный стратег ING Groep NV Франческо Песоле.

Механизмы защиты фиксированного курса

Сейчас датская крона приближается к отметке в 7,48 за евро, которую аналитики Societe Generale SA называют "исторической защитной зоной". Официально установленный коридор колебаний составляет 7,46038 за евро. Несмотря на то, что центральный банк не проводил интервенций с января 2023 года, наличие резервов в размере более 100 миллиардов долларов дает регулятору возможность стабилизировать ситуацию.

Гренландия отклонила любые территориальные претензии США и выступила за защиту в рамках НАТО12.01.26, 20:28 • 4490 просмотров

Помимо валютных интервенций, рассматривается вариант повышения процентных ставок, хотя сейчас такой сценарий считается маловероятным.

Повышение ставки было бы крайней мерой, если риски, связанные с Гренландией, материализуются и будут иметь более далеко идущие последствия

- пояснил Роберто Кобо Гарсия, руководитель отдела валютной стратегии G-10 в BBVA. 

В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата12.01.26, 22:11 • 5410 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираФинансы
Гренландия
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты