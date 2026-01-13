Данська крона впала до шестирічного мінімуму через геополітичну невизначеність довкола Гренландії

Курс данської крони зафіксував найнижчий показник за останні шість років на тлі дискусій щодо планів адміністрації президента США Дональда Трампа стосовно Гренландії. Інвестори використовують данську валюту як інструмент для ставок на ймовірність переходу контролю над територією до США, що спричиняє спекулятивний тиск на ринках. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Ситуація на ринку деривативів підтверджує негативну динаміку: річні форварди вказують на те, що через 12 місяців крона може торгуватися на найнижчому рівні за останні 10 місяців. За словами валютного стратега Commerzbank Міхаеля Пфістера, подальше загострення питання Гренландії лише посилить ризики.

Гренландія відкидає приєднання до США і лишається у союзі з Данією

Якщо цей тиск на Гренландію зростає, валюта, ймовірно, стає більш вразливою

При цьому експерт підкреслив, що Національний банк Данії володіє достатніми валютними резервами і, "ймовірно, не збирався терпіти величезної девальвації". Пряма напруженість між Вашингтоном та Копенгагеном перетворила валюту на індикатор геополітичних загроз.

Пряма напруженість між США та Данією привернула увагу до данської крони як потенційного барометра ризиків, пов'язаних з Гренландією

Наразі данська крона наближається до межі у 7,48 за євро, яку аналітики Societe Generale SA називають "історичною захисною зоною". Офіційно встановлений коридор коливань становить 7,46038 за євро. Попри те, що центральний банк не проводив інтервенцій з січня 2023 року, наявність резервів у розмірі понад 100 мільярдів доларів дає регулятору змогу стабілізувати ситуацію.

Гренландія відхилила будь-які територіальні претензії США та виступила за захист у межах НАТО

Окрім валютних інтервенцій, розглядається варіант підвищення процентних ставок, хоча наразі такий сценарій вважається малоймовірним.

Підвищення ставки було б крайнім заходом, якщо ризики, пов'язані з Гренландією, матеріалізуються та матимуть більш далекосяжні наслідки