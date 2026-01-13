Данська крона впала до шестирічного мінімуму через геополітичну невизначеність довкола Гренландії

$43.260.18
Ексклюзив
17:19 • 3414 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 11937 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 15229 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 23278 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 21222 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 24962 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 32899 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49203 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37125 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34432 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ліга Чемпіонів УЄФА: Adidas представила офіційний ігровий м’яч на честь 25-річчя співпраці з турніромVideo13 січня, 09:05 • 3860 перегляди
Аварійні відключення світла після нічної атаки рф на Київщину у трьох районах - ОВАPhoto13 січня, 09:49 • 4770 перегляди
Бійці "Птахів Мадяра" завдали чутливих втрат рф на Донбасі: знищено склад і ще кілька об'єктівVideo13 січня, 09:50 • 4114 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 27705 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto14:28 • 11026 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 23284 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 27886 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 62853 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 57538 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 62557 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Швейцарія
Іран
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 3338 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 45949 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 40209 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 45333 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 47059 перегляди
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Дипломатка
Техніка

Данська крона впала до шестирічного мінімуму через геополітичну невизначеність довкола Гренландії

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Курс данської крони досяг шестирічного мінімуму на тлі дискусій щодо планів США стосовно Гренландії. Інвестори використовують данську валюту для ставок на ймовірність переходу контролю над територією до США, що створює спекулятивний тиск.

Данська крона впала до шестирічного мінімуму через геополітичну невизначеність довкола Гренландії

Курс данської крони зафіксував найнижчий показник за останні шість років на тлі дискусій щодо планів адміністрації президента США Дональда Трампа стосовно Гренландії. Інвестори використовують данську валюту як інструмент для ставок на ймовірність переходу контролю над територією до США, що спричиняє спекулятивний тиск на ринках. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ситуація на ринку деривативів підтверджує негативну динаміку: річні форварди вказують на те, що через 12 місяців крона може торгуватися на найнижчому рівні за останні 10 місяців. За словами валютного стратега Commerzbank Міхаеля Пфістера, подальше загострення питання Гренландії лише посилить ризики.

Гренландія відкидає приєднання до США і лишається у союзі з Данією13.01.26, 19:08 • 1596 переглядiв

Якщо цей тиск на Гренландію зростає, валюта, ймовірно, стає більш вразливою

- зазначив Пфістер.

При цьому експерт підкреслив, що Національний банк Данії володіє достатніми валютними резервами і, "ймовірно, не збирався терпіти величезної девальвації". Пряма напруженість між Вашингтоном та Копенгагеном перетворила валюту на індикатор геополітичних загроз.

Пряма напруженість між США та Данією привернула увагу до данської крони як потенційного барометра ризиків, пов'язаних з Гренландією

- констатував валютний стратег ING Groep NV Франческо Песоле.

Механізми захисту фіксованого курсу

Наразі данська крона наближається до межі у 7,48 за євро, яку аналітики Societe Generale SA називають "історичною захисною зоною". Офіційно встановлений коридор коливань становить 7,46038 за євро. Попри те, що центральний банк не проводив інтервенцій з січня 2023 року, наявність резервів у розмірі понад 100 мільярдів доларів дає регулятору змогу стабілізувати ситуацію.

Гренландія відхилила будь-які територіальні претензії США та виступила за захист у межах НАТО12.01.26, 20:28 • 4490 переглядiв

Окрім валютних інтервенцій, розглядається варіант підвищення процентних ставок, хоча наразі такий сценарій вважається малоймовірним.

Підвищення ставки було б крайнім заходом, якщо ризики, пов'язані з Гренландією, матеріалізуються та матимуть більш далекосяжні наслідки

- пояснив Роберто Кобо Гарсія, керівник відділу валютної стратегії G-10 у BBVA. 

У Конгрес США внесли законопроєкт про анексію Гренландії та надання їй статусу штату12.01.26, 22:11 • 5410 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини СвітуФінанси
Ґренландія
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки