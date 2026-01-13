Дональд Трамп возглавит рекордную делегацию США на форуме в Давосе
Киев • УНН
Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе с рекордной делегацией. В ее состав войдут пять секретарей Кабинета министров и ряд высокопоставленных чиновников.
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Организаторы мероприятия официально подтвердили, что в этом году Соединенные Штаты будет представлять самая большая делегация за всю историю участия страны в этом форуме. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
В состав рекордной группы сопровождения Трампа войдут пять секретарей Кабинета министров и ряд высокопоставленных чиновников. Среди них: государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник, а также Джаред Кушнер.
Всего в швейцарских Альпах ожидают 3000 участников из 130 стран, в том числе 850 руководителей ведущих мировых корпораций.
В настоящее время ожидается в общей сложности 64 главы государств или правительств - также рекорд
Мировые лидеры на повестке дня
Помимо Дональда Трампа, свое участие подтвердили еще пять лидеров стран "Большой семерки". Также на форуме будут присутствовать президенты Украины Владимир Зеленский и Сирии Ахмад аль-Шараа. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Хэ Лифэн.
Мероприятие продлится с 13 по 23 января 2026 года и традиционно станет площадкой для обсуждения глобальной внешней политики, включая вопросы Гренландии и торговых отношений.
