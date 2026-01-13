Дональд Трамп возглавит рекордную делегацию США на форуме в Давосе

$43.260.18
19:36 • 352 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
17:19 • 4592 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
14:15 • 12983 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 16136 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 24568 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 21880 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 25394 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33192 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49338 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37254 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Аварийные отключения света после ночной атаки рф на Киевскую область в трех районах - ОВАPhoto13 января, 09:49 • 5992 просмотра
Бойцы "Птиц Мадяра" нанесли чувствительные потери рф на Донбассе: уничтожен склад и еще несколько объектовVideo13 января, 09:50 • 5324 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 28977 просмотра
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудниковPhoto14:28 • 11765 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 4652 просмотра
публикации
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto19:36 • 352 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 24569 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 29113 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 63352 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 58082 просмотра
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 4832 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 46205 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 40413 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 45537 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 47255 просмотра
Дональд Трамп возглавит рекордную делегацию США на форуме в Давосе

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе с рекордной делегацией. В ее состав войдут пять секретарей Кабинета министров и ряд высокопоставленных чиновников.

Дональд Трамп возглавит рекордную делегацию США на форуме в Давосе
Фото: AP

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Организаторы мероприятия официально подтвердили, что в этом году Соединенные Штаты будет представлять самая большая делегация за всю историю участия страны в этом форуме. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В состав рекордной группы сопровождения Трампа войдут пять секретарей Кабинета министров и ряд высокопоставленных чиновников. Среди них: государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник, а также Джаред Кушнер.

Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе: ждать ли Швейцарии снижения пошлин14.11.25, 04:01 • 5479 просмотров

Всего в швейцарских Альпах ожидают 3000 участников из 130 стран, в том числе 850 руководителей ведущих мировых корпораций.

В настоящее время ожидается в общей сложности 64 главы государств или правительств - также рекорд

- сообщил президент Форума Борге Бренде.

Мировые лидеры на повестке дня

Помимо Дональда Трампа, свое участие подтвердили еще пять лидеров стран "Большой семерки". Также на форуме будут присутствовать президенты Украины Владимир Зеленский и Сирии Ахмад аль-Шараа. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Хэ Лифэн.

Мероприятие продлится с 13 по 23 января 2026 года и традиционно станет площадкой для обсуждения глобальной внешней политики, включая вопросы Гренландии и торговых отношений. 

Зеленский и Трамп могут встретиться на следующей неделе в Давосе - СМИ13.01.26, 14:54 • 2396 просмотров

Степан Гафтко

