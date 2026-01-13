Дональд Трамп очолить рекордну делегацію США на форумі в Давосі
Київ • УНН
Трамп візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі з рекордною делегацією. До її складу увійдуть п'ять секретарів Кабінету міністрів та низка високопосадовців.
Президент США Дональд Трамп наступного тижня візьме участь у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі. Організатори заходу офіційно підтвердили, що цього року Сполучені Штати представлятиме найбільша делегація за всю історію участі країни в цьому форумі. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
До складу рекордної групи супроводу Трампа увійдуть п'ять секретарів Кабінету міністрів та низка високопосадовців. Серед них: державний секретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік, а також Джаред Кушнер.
Загалом у швейцарських Альпах очікують 3000 учасників зі 130 країн, зокрема 850 керівників провідних світових корпорацій.
Наразі очікується загалом 64 глави держав або урядів - також рекорд
Світові лідери на порядку денному
Окрім Дональда Трампа, свою участь підтвердили ще п'ять лідерів країн "Великої сімки". Також на форумі будуть присутні президенти України Володимир Зеленський та Сирії Ахмад аль-Шараа. Китайську делегацію очолить віцепрем’єр Хе Ліфен.
Захід триватиме з 13 по 23 січня 2026 року і традиційно стане майданчиком для обговорення глобальної зовнішньої політики, включаючи питання Гренландії та торговельних відносин.
