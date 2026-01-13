$43.260.18
Ексклюзив
17:19 • 4130 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 12681 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 15868 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 24190 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 21711 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 25273 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33125 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49302 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37219 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34469 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Дональд Трамп очолить рекордну делегацію США на форумі в Давосі

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Трамп візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі з рекордною делегацією. До її складу увійдуть п'ять секретарів Кабінету міністрів та низка високопосадовців.

Дональд Трамп очолить рекордну делегацію США на форумі в Давосі
Фото: AP

Президент США Дональд Трамп наступного тижня візьме участь у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі. Організатори заходу офіційно підтвердили, що цього року Сполучені Штати представлятиме найбільша делегація за всю історію участі країни в цьому форумі. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

До складу рекордної групи супроводу Трампа увійдуть п'ять секретарів Кабінету міністрів та низка високопосадовців. Серед них: державний секретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік, а також Джаред Кушнер.

Трамп планує відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі: чи чекати Швейцарії зниження мит14.11.25, 04:01 • 5479 переглядiв

Загалом у швейцарських Альпах очікують 3000 учасників зі 130 країн, зокрема 850 керівників провідних світових корпорацій.

Наразі очікується загалом 64 глави держав або урядів - також рекорд

- повідомив президент Форуму Бордже Бренде.

Світові лідери на порядку денному

Окрім Дональда Трампа, свою участь підтвердили ще п'ять лідерів країн "Великої сімки". Також на форумі будуть присутні президенти України Володимир Зеленський та Сирії Ахмад аль-Шараа. Китайську делегацію очолить віцепрем’єр Хе Ліфен.

Захід триватиме з 13 по 23 січня 2026 року і традиційно стане майданчиком для обговорення глобальної зовнішньої політики, включаючи питання Гренландії та торговельних відносин. 

Зеленський та Трамп можуть зустрітися наступного тижня в Давосі - ЗМІ13.01.26, 14:54 • 2382 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Ґренландія
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Сирія
Хе Ліфенг
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна