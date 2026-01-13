В США зафиксировали первый за три года рост выбросов парниковых газов, как на это повлиял майнинг криптовалют

$43.260.18
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
17:19 • 7646 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 14240 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 17425 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 26422 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 22401 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 25968 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33450 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49538 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37418 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Гренландия
Европа
Киев • УНН

Согласно исследованию аналитической группы Rhodium Group, в 2025 году объем выбросов парниковых газов в Соединенных Штатах вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. Это составляет около 5,9 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа, что прерывает длительную тенденцию к снижению уровня загрязнения. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

