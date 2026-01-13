В США зафиксировали первый за три года рост выбросов парниковых газов, как на это повлиял майнинг криптовалют

Согласно исследованию аналитической группы Rhodium Group, в 2025 году объем выбросов парниковых газов в Соединенных Штатах вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. Это составляет около 5,9 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа, что прерывает длительную тенденцию к снижению уровня загрязнения. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Эксперты связывают рост выбросов с тремя основными факторами: аномально холодной зимой, увеличением цен на природный газ и стремительным развитием технологического сектора. Холодная погода в начале 2026 года заставила домохозяйства интенсивнее использовать газовое и мазутное отопление.

В то же время высокая стоимость природного газа спровоцировала 13% рост угольной генерации электроэнергии. По словам директора энергетической группы Rhodium Бена Кинга, уголь остается наиболее загрязняющим видом топлива, и его чаще использовали для покрытия дефицита.

Значительный вклад в спрос на электроэнергию внесли центры обработки данных (ЦОД) и майнинг криптовалют. Потребности этих отраслей заставили энергетические компании задействовать дополнительные мощности, что не всегда базировалось на возобновляемых источниках.

Мы увидели рост, и это стало в значительной степени причиной увеличения выбросов в энергетическом секторе