У США зафіксували перше за три роки зростання викидів парникових газів, як на це вплинув майнінг криптовалют

Згідно з дослідженням аналітичної групи Rhodium Group, у 2025 році обсяг викидів газів, що спричиняють тепловий ефект, у Сполучених Штатах зріс на 2,4% порівняно з попереднім роком. Це становить близько 5,9 мільярда тонн еквіваленту вуглекислого газу, що перериває тривалу тенденцію до зниження рівня забруднення. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Експерти пов’язують зростання викидів із трьома основними факторами: аномально холодною зимою, збільшенням цін на природний газ та стрімким розвитком технологічного сектору. Холодна погода на початку 2026 року змусила домогосподарства інтенсивніше використовувати газове та мазутне опалення.

Водночас висока вартість природного газу спровокувала 13% зростання вугільної генерації електроенергії. За словами директора енергетичної групи Rhodium Бена Кінга, вугілля залишається найбільш забруднюючим видом палива, і його частіше використовували для покриття дефіциту.

Значний внесок у попит на електроенергію зробили центри обробки даних (ЦОД) та майнінг криптовалют. Потреби цих галузей змусили енергетичні компанії задіяти додаткові потужності, що не завжди базувалися на відновлюваних джерелах.

Ми побачили зростання, і це стало значною мірою причиною збільшення викидів в енергетичному секторі