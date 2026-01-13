У США зафіксували перше за три роки зростання викидів парникових газів, як на це вплинув майнінг криптовалют

$43.260.18
50.530.38
ukenru
19:36 • 3682 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
17:19 • 7598 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 14221 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 17405 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 26398 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 22399 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 25963 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33446 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49536 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37415 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0.7м/с
85%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Голова МЗС Німеччини не очікує військових дій США щодо Гренландії після зустрічі з Рубіо13 січня, 11:09 • 4332 перегляди
Воєнний злочинець із позивним "Алтай" отримав довічне за страту українських захисників - ГенпрокурорVideo13 січня, 11:43 • 3000 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto13 січня, 14:28 • 12703 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 7114 перегляди
Завтра світло вимикатимуть по всій Україні16:58 • 4684 перегляди
Публікації
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo19:36 • 3682 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 26398 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 30293 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 64062 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 58877 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ґренландія
Європа
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 7342 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 46835 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 40758 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 45888 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 47592 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Опалення
Фільм

У США зафіксували перше за три роки зростання викидів парникових газів, як на це вплинув майнінг криптовалют

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У 2025 році обсяг викидів парникових газів у США зріс на 2,4% порівняно з попереднім роком, склавши 5,9 мільярда тонн еквіваленту вуглекислого газу. Це зростання пов'язано з аномально холодною зимою, збільшенням цін на природний газ та розвитком технологічного сектору, включаючи майнінг криптовалют.

У США зафіксували перше за три роки зростання викидів парникових газів, як на це вплинув майнінг криптовалют

Згідно з дослідженням аналітичної групи Rhodium Group, у 2025 році обсяг викидів газів, що спричиняють тепловий ефект, у Сполучених Штатах зріс на 2,4% порівняно з попереднім роком. Це становить близько 5,9 мільярда тонн еквіваленту вуглекислого газу, що перериває тривалу тенденцію до зниження рівня забруднення. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Експерти пов’язують зростання викидів із трьома основними факторами: аномально холодною зимою, збільшенням цін на природний газ та стрімким розвитком технологічного сектору. Холодна погода на початку 2026 року змусила домогосподарства інтенсивніше використовувати газове та мазутне опалення.

Трамп оголосив про скасування вимог до бензинових автомобілів часів Байдена04.12.25, 09:08 • 4179 переглядiв

Водночас висока вартість природного газу спровокувала 13% зростання вугільної генерації електроенергії. За словами директора енергетичної групи Rhodium Бена Кінга, вугілля залишається найбільш забруднюючим видом палива, і його частіше використовували для покриття дефіциту.

Вплив центрів обробки даних та криптовалют

Значний внесок у попит на електроенергію зробили центри обробки даних (ЦОД) та майнінг криптовалют. Потреби цих галузей змусили енергетичні компанії задіяти додаткові потужності, що не завжди базувалися на відновлюваних джерелах.

Ми побачили зростання, і це стало значною мірою причиною збільшення викидів в енергетичному секторі

- підкреслив Бен Кінг.

2025 рік може стати другим або третім найспекотнішим в історії - учені ЄС09.12.25, 15:49 • 2801 перегляд

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Техніка
Енергетика
Опалення
Електроенергія
Сполучені Штати Америки