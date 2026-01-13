Посланник Трампа Виткофф провел тайные переговоры с иранским кронпринцем Резой Пехлеви

Специальный посланник Белого дома Стив Виткофф провел непубличную встречу с кронпринцем Ирана в изгнании Резой Пехлеви. Переговоры состоялись на фоне масштабных протестов, продолжающихся в Исламской Республике в течение последних 15 дней, и стали первым контактом такого уровня между администрацией Дональда Трампа и иранской оппозицией. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году шаха, сейчас позиционирует себя как "переходный лидер" на случай падения нынешнего правительства в Тегеране. По данным источников в администрации США, Вашингтон пересмотрел отношение к фигуре Пехлеви после того, как протестующие во многих городах Ирана начали органично скандировать его имя.

Наблюдается подъем Пехлеви. Они скандируют его имя на демонстрациях во многих городах, и это, кажется, происходит органично - отметил высокопоставленный чиновник США.

Старший аналитик Фонда Карнеги Карим Саджадпур объясняет такую популярность "перспективной ностальгией" молодежи по дореволюционным временам, когда страна была социально свободной и экономически стабильной.

Пока Команда национальной безопасности Белого дома рассматривает варианты реагирования, государственный секретарь Марко Рубио настаивает на использовании некинетических методов поддержки демонстрантов.

