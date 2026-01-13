$43.260.18
19:36
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
17:19
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
14:15
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист Нацбанка
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 58453 просмотра
Посланник Трампа Виткофф провел тайные переговоры с иранским кронпринцем Резой Пехлеви

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Специальный посланник Белого дома Стив Виткофф провел непубличную встречу с кронпринцем Ирана в изгнании Резой Пехлеви. Переговоры состоялись на фоне масштабных протестов в Исламской Республике.

Посланник Трампа Виткофф провел тайные переговоры с иранским кронпринцем Резой Пехлеви

Специальный посланник Белого дома Стив Виткофф провел непубличную встречу с кронпринцем Ирана в изгнании Резой Пехлеви. Переговоры состоялись на фоне масштабных протестов, продолжающихся в Исламской Республике в течение последних 15 дней, и стали первым контактом такого уровня между администрацией Дональда Трампа и иранской оппозицией. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году шаха, сейчас позиционирует себя как "переходный лидер" на случай падения нынешнего правительства в Тегеране. По данным источников в администрации США, Вашингтон пересмотрел отношение к фигуре Пехлеви после того, как протестующие во многих городах Ирана начали органично скандировать его имя.

Белый дом рассматривает варианты авиаударов по Ирану в случае расстрела протестующих - WSJ10.01.26, 23:25 • 6391 просмотр

Наблюдается подъем Пехлеви. Они скандируют его имя на демонстрациях во многих городах, и это, кажется, происходит органично

- отметил высокопоставленный чиновник США.

"Долгая ночь скоро закончится, помощь уже в пути" - сенатор Линдси Грэм обратился к иранцам на фоне протестов в стране11.01.26, 01:37 • 5127 просмотров

Старший аналитик Фонда Карнеги Карим Саджадпур объясняет такую популярность "перспективной ностальгией" молодежи по дореволюционным временам, когда страна была социально свободной и экономически стабильной.

Пока Команда национальной безопасности Белого дома рассматривает варианты реагирования, государственный секретарь Марко Рубио настаивает на использовании некинетических методов поддержки демонстрантов.

Помощь уже в пути: Трамп призвал протестующих в Иране "захватывать свои институты"13.01.26, 17:04 • 2422 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Марко Рубио
Дональд Трамп
Тегеран
Иран