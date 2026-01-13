Посланець Трампа Віткофф провів таємні переговори з іранським кронпринцем Резою Пехлеві
Київ • УНН
Спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф провів непублічну зустріч з кронпринцем Ірану у вигнанні Резою Пехлеві. Переговори відбулися на тлі масштабних протестів в Ісламській Республіці.
Деталі
Реза Пехлеві, син поваленого у 1979 році шаха, наразі позиціонує себе як "перехідний лідер" на випадок падіння нинішнього уряду в Тегерані. За даними джерел в адміністрації США, Вашингтон переглянув ставлення до фігури Пехлеві після того, як протестувальники в багатьох містах Ірану почали органічно скандувати його ім’я.
Спостерігається піднесення Пехлеві. Вони скандують його ім'я на демонстраціях у багатьох містах, і це, здається, відбувається органічно
Старший аналітик Фонду Карнегі Карім Саджадпур пояснює таку популярність "перспективною ностальгією" молоді за дореволюційними часами, коли країна була соціально вільною та економічно стабільною.
Поки Команда національної безпеки Білого дому розглядає варіанти реагування, державний секретар Марко Рубіо наголошує на використанні некінетичних методів підтримки демонстрантів.
