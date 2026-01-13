$43.260.18
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
17:19 • 5466 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 13371 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 16547 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 25143 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 22066 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 25611 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33271 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49393 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37312 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Посланець Трампа Віткофф провів таємні переговори з іранським кронпринцем Резою Пехлеві

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф провів непублічну зустріч з кронпринцем Ірану у вигнанні Резою Пехлеві. Переговори відбулися на тлі масштабних протестів в Ісламській Республіці.

Посланець Трампа Віткофф провів таємні переговори з іранським кронпринцем Резою Пехлеві

Спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф провів непублічну зустріч із кронпринцем Ірану у вигнанні Резою Пехлеві. Переговори відбулися на тлі масштабних протестів, що тривають в Ісламській Республіці протягом останніх 15 днів, і стали першим контактом такого рівня між адміністрацією Дональда Трампа та іранською опозицією. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Реза Пехлеві, син поваленого у 1979 році шаха, наразі позиціонує себе як "перехідний лідер" на випадок падіння нинішнього уряду в Тегерані. За даними джерел в адміністрації США, Вашингтон переглянув ставлення до фігури Пехлеві після того, як протестувальники в багатьох містах Ірану почали органічно скандувати його ім’я.

Білий дім розглядає варіанти авіаударів по Ірану у разі розстрілу протестувальників - WSJ10.01.26, 23:25 • 6391 перегляд

Спостерігається піднесення Пехлеві. Вони скандують його ім'я на демонстраціях у багатьох містах, і це, здається, відбувається органічно

- зазначив високопосадовець США.

"Довга ніч скоро завершиться, допомога вже в дорозі" - сенатор Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні11.01.26, 01:37 • 5127 переглядiв

Старший аналітик Фонду Карнегі Карім Саджадпур пояснює таку популярність "перспективною ностальгією" молоді за дореволюційними часами, коли країна була соціально вільною та економічно стабільною.

Поки Команда національної безпеки Білого дому розглядає варіанти реагування, державний секретар Марко Рубіо наголошує на використанні некінетичних методів підтримки демонстрантів.

Допомога вже на підході: Трамп закликав протестувальників в Ірані "захоплювати свої інституції"13.01.26, 17:04 • 2360 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Тегеран
Іран