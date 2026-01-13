Посланець Трампа Віткофф провів таємні переговори з іранським кронпринцем Резою Пехлеві

Спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф провів непублічну зустріч із кронпринцем Ірану у вигнанні Резою Пехлеві. Переговори відбулися на тлі масштабних протестів, що тривають в Ісламській Республіці протягом останніх 15 днів, і стали першим контактом такого рівня між адміністрацією Дональда Трампа та іранською опозицією. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Реза Пехлеві, син поваленого у 1979 році шаха, наразі позиціонує себе як "перехідний лідер" на випадок падіння нинішнього уряду в Тегерані. За даними джерел в адміністрації США, Вашингтон переглянув ставлення до фігури Пехлеві після того, як протестувальники в багатьох містах Ірану почали органічно скандувати його ім’я.

Білий дім розглядає варіанти авіаударів по Ірану у разі розстрілу протестувальників - WSJ

Спостерігається піднесення Пехлеві. Вони скандують його ім'я на демонстраціях у багатьох містах, і це, здається, відбувається органічно