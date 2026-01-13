Эстония призывает ЕС снять фискальные ограничения для финансирования Украины

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги выступил за приоритетность финансовой поддержки Украины над бюджетной дисциплиной европейских стран. Во время конференции "CEE Forum" в Вене чиновник подчеркнул, что угроза либеральной демократии требует от правительств ЕС максимальной мобилизации ресурсов, несмотря на внутренние экономические трудности. Об этом пишет УНН.

Юрген Лиги, известный своей жесткой монетарной политикой, сейчас настаивает на бесперебойном финансировании украинской обороны. По его словам, вопрос выживания государств должен стать выше фискальных показателей.

Не должно быть никаких фискальных ограничений, если вопросы являются экзистенциальными для либеральной демократии и человеческих жизней

Германия и Франция расходятся во мнениях по поводу закупки американского оружия за счет €90 млрд кредита ЕС для Украины - Politico

Ситуация с оказанием помощи осложняется из-за изменения политического курса США после возвращения Дональда Трампа на пост президента. В странах Европы растет внутренняя напряженность: правительства пытаются балансировать между дефицитом бюджетов и давлением популистских сил, требующих перенаправления средств на внутренние нужды.

В прошлом месяце лидеры Европейского Союза согласовали совместное заимствование в размере 90 миллиардов евро для нужд Киева. Однако первоначальная инициатива по использованию замороженных активов российского центрального банка была заблокирована рядом государств, в частности Венгрией и Бельгией. Министр финансов Эстонии считает необходимым вернуться к этому вопросу, хотя сейчас такой механизм не рассматривается.

Самым большим вызовом на данный момент является разрушение единства союзников, и я думаю, что нам нужно с этим столкнуться, в частности внутри Европы

Эстония, учитывая потенциальную угрозу со стороны Российской Федерации, существенно нарастила собственные расходы на оборону. Лиги подчеркнул важность автономности Европы в вопросах поддержки Украины, если американская помощь будет прекращена.

Европа должна продолжать финансировать Украину, если США отрежут себя от союзников