Естонія закликає ЄС зняти фіскальні обмеження задля фінансування України
Київ • УНН
Міністр фінансів Естонії Юрген Лігі заявив, що фінансова підтримка України має бути пріоритетом над бюджетною дисципліною ЄС. Він наголосив на необхідності мобілізації ресурсів для протидії загрозі ліберальній демократії.
Деталі
Юрген Лігі, відомий своєю жорсткою монетарною політикою, наразі наполягає на безперебійному фінансуванні української оборони. За його словами, питання виживання держав має стати вищим за фіскальні показники.
Не повинно бути жодних фіскальних обмежень, якщо питання є екзистенційними для ліберальної демократії та людських життів
Ситуація з наданням допомоги ускладнюється через зміну політичного курсу США після повернення Дональда Трампа на посаду президента. У країнах Європи зростає внутрішня напруженість: уряди намагаються балансувати між дефіцитом бюджетів та тиском популістських сил, які вимагають переспрямування коштів на внутрішні потреби.
Проблеми з використанням активів рф та єдністю ЄС
Минулого місяця лідери Європейського Союзу погодили спільне запозичення у розмірі 90 мільярдів євро для потреб Києва. Проте початкова ініціатива щодо використання заморожених активів російського центрального банку була заблокована низкою держав, зокрема Угорщиною та Бельгією. Міністр фінансів Естонії вважає за необхідне повернутися до цього питання, хоча наразі такий механізм не розглядається.
Найбільшим викликом на даний момент є руйнування єдності союзників, і я думаю, що нам потрібно з цим зіткнутися, зокрема всередині Європи
Роль Європи у разі скорочення підтримки від США
Естонія, враховуючи потенційну загрозу з боку російської федерації, суттєво наростила власні витрати на оборону. Лігі наголосив на важливості автономності Європи у питаннях підтримки України, якщо американська допомога буде припинена.
Європа повинна продовжувати фінансувати Україну, якщо США відріжуть себе від союзників
Він також додав: "Є й інші, хто підтримуватиме інші ліберальні демократії, бо фінансування недостатнє".
