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Подстрекают суд и влияют на общество: адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых хотел запретить УНН освещать судебные заседания

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Сергея Кузьминых, Владимир Красовский, требовал запретить УНН освещать судебные заседания, обвиняя издание в давлении на суд. Суд отклонил ходатайство, разрешив журналистам присутствовать.

Подстрекают суд и влияют на общество: адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых хотел запретить УНН освещать судебные заседания

Владимир Красовский, адвокат обвиняемого во взяточничестве Сергея Кузьминых, обвинил УНН в давлении на суд и подстрекательстве судей к принятию "приемлемого для общества решения". Он считает, что СМИ считают работу защиты по делу нардепа некомпетентной. Ходатайство с требованием не допускать журналистов к судебным заседаниям он объявил в понедельник, передает корреспондент УНН из зала суда.

Перед началом заседания председательствующая судья сообщила, что в суд поступили ходатайства от СМИ, в частности УНН, о разрешении на видеосъемку судебного процесса и поставила этот вопрос на обсуждение участников.

В отношении УНН полностью возражаю, это мое субъективное видение. В своих статьях давались высказывания относительно оценки работы как стороны защиты, так и суда, о том, что суд принял такое решение, а это отбросили. Каким-то образом они подстрекают суд к принятию приемлемого для общества решения

- заявил адвокат.

Несмотря на то, что адвокат заявил о давлении на суд со стороны журналистов, на уточняющий вопрос председательствующей судьи, осуществляется ли это давление в форме влияния на суд, он отметил:

В форме публичного обсуждения таким образом, что общественность может преждевременно сделать свой вывод относительно обстоятельств, которым должен давать вывод именно суд. То есть создать недоверие к судебному решению как таковому, если оно не устроит общественность, в частности указанное издание

- попытался объяснить свою мысль адвокат.

Единственным аргументом, на который сподобился защитник, было следующее: "Издание давало оценку работе защиты, что она является некомпетентной".

Прокурор против присутствия журналистов на заседании не возражал. Суд после короткого совещания разрешил журналистам присутствовать на заседании, отметив, что адвокат не привел доказательств того, что судебному разбирательству действиями журналистов может быть нанесен ущерб.

Достоверно неизвестно, на что именно обиделся адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Сергея Кузьминых. Но у УНН есть несколько вариантов. Первый – на публикацию на основе выступления Красовского на заседании, где он убеждал судей, что на самом деле Кузьминых чуть ли не силой заставили взять взятку. Хотя здесь стоит вспомнить видео, опубликованное Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), на котором человек, очень похожий на нардепа, говорит о том, что готов брать средства в любой валюте.

Не можем исключать и того, что адвокату не понравилось, что журналистское расследование УНН выявило, что народный депутат очевидно очень тесно связан с аптечным бизнесом, оформленным на его водителя, который, кстати, тоже фигурирует в уголовном производстве как посредник, привозивший откат Кузьминых. Ведь нардепам, согласно действующему законодательству, запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Возможно, защитник Красовский недоволен тем, что в СМИ попал безумный бэкграунд обвиняемого во взяточничестве Кузьминых. Ведь, как стало известно, ранее он неоднократно нарушал закон – в частности, несколько раз управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что был лишен водительского удостоверения, а также имеет админпротокол за распитие алкоголя в общественных местах.

Пока остается секретом, известным только адвокату, как эти факты могут повлиять на суд, как и то, какой, с его точки зрения, приговор будет, как он говорит, "приемлемым для общества".

Напомним

Нардепа, главу подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых поймали на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования. 

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопросы со всеми медучреждениями области. 

31 января 2022 года тогдашний Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы, из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас идет стадия исследования доказательств. Однако рассмотрение дела затягивается, в частности, из-за частой неявки Кузьминых. По информации, предоставленной ВАКС, нардеп пропустил 22 судебных заседания 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Венедиктова Ирина Валентиновна
Житомирская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина
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