В Черном море поражен танкер, загруженный нефтью из россии - турецкий министр

Киев • УНН

 • 2274 просмотра

Турецкое судно подверглось взрыву в машинном отделении из-за атаки подводного аппарата. Министр транспорта Турции подтвердил целенаправленный удар.

В Черном море поражен танкер, загруженный нефтью из россии - турецкий министр

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил о поражении нефтяного танкера, загруженного нефтью из россии, в Черном море, пишет УНН со ссылкой на Star.

Детали

"Могу сообщить, что судно под иностранным флагом, эксплуатируемое Турцией, загруженное нефтью из россии, подверглось взрыву в машинном отделении вскоре после полуночи. Наш центр экстренной помощи получил сообщение, и необходимый персонал был направлен на место происшествия. Мы считаем, что машинное отделение было целенаправленной мишенью", - сказал турецкий министр в эфире 24 TV.

"Мы не считаем, что это была атака дрона; мы считаем, что удар был нанесен на уровне воды с помощью беспилотного подводного аппарата. Это был взрыв внешнего источника, направленный именно на машинное отделение, с целью полного выведения судна из строя. Мы направили необходимый персонал на место происшествия и следим за ситуацией", - отметил он.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, взрыв произошел на танкере ALTURA, перевозившем 140 000 тонн нефти, который отплыл из россии, в 15 милях от Босфора в Черном море, и что якобы повреждены палуба и машинное отделение судна.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Турция