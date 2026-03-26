У Чорному морі уражено танкер, завантажений нафтою з росії - турецький міністр

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу заявив про ураження нафтового танкера, завантаженого нафтою з росії, у Чорному морі, пише УНН з посиланням на Star.

"Можу повідомити, що судно під іноземним прапором, яке експлуатується Туреччиною, завантажене нафтою з росії, зазнало вибуху в машинному відділенні невдовзі після опівночі. Наш центр екстреної допомоги отримав повідомлення, і необхідний персонал був направлений на місце події. Ми вважаємо, що машинне відділення було цілеспрямованою мішенню", - сказав турецький міністр в ефірі 24 TV.

"Ми не вважаємо, що це була атака дрона; ми вважаємо, що удар було здійснено на рівні води за допомогою безпілотного підводного апарату. Це був вибух зовнішнього джерела, спрямований саме на машинне відділення, з метою повного виведення судна з ладу. Ми направили необхідний персонал на місце події та стежимо за ситуацією", - зазначив він.

Як повідомляє турецький телеканал NTV, вибух стався на танкері ALTURA, що перевозив 140 000 тонн нафти, який відплив з росії, за 15 миль від Босфору в Чорному морі, і що нібито пошкоджено палубу та машинне відділення судна.

У Чорному морі невідомі дрони атакували три нафтові танкери - Reuters