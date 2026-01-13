У Чорному морі невідомі дрони атакували три нафтові танкери - Reuters
Київ • УНН
Три нафтові танкери, керовані грецькими компаніями, зазнали атаки дронів у Чорному морі. Судна прямували до російського терміналу для завантаження казахстанської нафти.
У Чорному морі дрони атакували три нафтові танкери, якими управляють грецькі компанії – судна прямували для завантаження нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) біля узбережжя росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, пише УНН.
Деталі
За словами співрозмовників видання, танкери Delta Harmonу, Delta Supreme і Matilda були атаковані у вівторок на шляху до терміналу "Южная Озереевка" біля Новоросійська, де завантажується близько 80% казахстанської нафти, призначеної для міжнародних ринків.
Перші два судна перебувають під управлінням грецької компанії Delta Tankers. Танкер Matilda зафрахтований дочірньою компанією казахстанської КазМунайГаз, судном керує грецька компанія Thenamaris.
Як пише Kazinform із посиланням на КазМунайГаз, завантаження танкера Matilda нафтою на терміналі КТК було заплановано на 18 січня 2026 року.
Наголошується, що постраждалих серед членів екіпажу немає. За попередньою оцінкою судно залишається на плаву, серйозних пошкоджень на момент первинного огляду не виявлено. Наразі проводиться оцінка завданих збитків.
Хто саме відповідальний за атаки дронами, наразі невідомо.
