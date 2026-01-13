$43.260.18
Ексклюзив
14:15 • 3022 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 5934 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 13778 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 15406 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 20049 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 30556 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 47522 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35590 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33833 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 59111 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
12:46 • 13778 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 19647 перегляди
12 січня, 14:17 • 59111 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 53702 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 59410 перегляди
У Чорному морі невідомі дрони атакували три нафтові танкери - Reuters

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Три нафтові танкери, керовані грецькими компаніями, зазнали атаки дронів у Чорному морі. Судна прямували до російського терміналу для завантаження казахстанської нафти.

У Чорному морі невідомі дрони атакували три нафтові танкери - Reuters

У Чорному морі дрони атакували три нафтові танкери, якими управляють грецькі компанії – судна прямували для завантаження нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) біля узбережжя росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовників видання, танкери Delta Harmonу, Delta Supreme і Matilda були атаковані у вівторок на шляху до терміналу "Южная Озереевка" біля Новоросійська, де завантажується близько 80% казахстанської нафти, призначеної для міжнародних ринків.

Перші два судна перебувають під управлінням грецької компанії Delta Tankers. Танкер Matilda зафрахтований дочірньою компанією казахстанської КазМунайГаз, судном керує грецька компанія Thenamaris.

Зеленський доручив СЗР надати партнерам інформацію щодо розширення танкерного флоту рф13.01.26, 15:51 • 1006 переглядiв

Як пише Kazinform із посиланням на КазМунайГаз, завантаження танкера Matilda нафтою на терміналі КТК було заплановано на 18 січня 2026 року.

Наголошується, що постраждалих серед членів екіпажу немає. За попередньою оцінкою судно залишається на плаву, серйозних пошкоджень на момент первинного огляду не виявлено. Наразі проводиться оцінка завданих збитків.

Хто саме відповідальний за атаки дронами, наразі невідомо.

Нафтовий танкер Elbus уражено дроном у Чорному морі, його називають судном "тіньового флоту" - ЗМІ08.01.26, 13:49 • 4287 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Сутички
Reuters
Чорне море
Казахстан