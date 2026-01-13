В Черном море неизвестные дроны атаковали три нефтяных танкера - Reuters
Киев • УНН
Три нефтяных танкера, управляемые греческими компаниями, подверглись атаке дронов в Черном море. Суда направлялись к российскому терминалу для загрузки казахстанской нефти.
В Черном море дроны атаковали три нефтяных танкера, управляемых греческими компаниями – суда направлялись для загрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) у побережья России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет УНН.
Подробности
По словам собеседников издания, танкеры Delta Harmony, Delta Supreme и Matilda были атакованы во вторник на пути к терминалу "Южная Озереевка" возле Новороссийска, где загружается около 80% казахстанской нефти, предназначенной для международных рынков.
Первые два судна находятся под управлением греческой компании Delta Tankers. Танкер Matilda зафрахтован дочерней компанией казахстанской КазМунайГаз, судном управляет греческая компания Thenamaris.
Как пишет Kazinform со ссылкой на КазМунайГаз, загрузка танкера Matilda нефтью на терминале КТК была запланирована на 18 января 2026 года.
Отмечается, что пострадавших среди членов экипажа нет. По предварительной оценке, судно остается на плаву, серьезных повреждений на момент первичного осмотра не обнаружено. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба.
Кто именно ответственен за атаки дронами, пока неизвестно.
