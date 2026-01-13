В Черном море неизвестные дроны атаковали три нефтяных танкера - Reuters

$43.260.18
Эксклюзив
14:15 • 3052 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 5990 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 13810 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 15427 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 20066 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 30563 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 47527 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35591 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33833 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 59123 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 13809 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 19670 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 59122 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 53717 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 59427 просмотра
В Черном море неизвестные дроны атаковали три нефтяных танкера - Reuters

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Три нефтяных танкера, управляемые греческими компаниями, подверглись атаке дронов в Черном море. Суда направлялись к российскому терминалу для загрузки казахстанской нефти.

В Черном море неизвестные дроны атаковали три нефтяных танкера - Reuters

В Черном море дроны атаковали три нефтяных танкера, управляемых греческими компаниями – суда направлялись для загрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) у побережья России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет УНН.

Подробности

По словам собеседников издания, танкеры Delta Harmony, Delta Supreme и Matilda были атакованы во вторник на пути к терминалу "Южная Озереевка" возле Новороссийска, где загружается около 80% казахстанской нефти, предназначенной для международных рынков.

Первые два судна находятся под управлением греческой компании Delta Tankers. Танкер Matilda зафрахтован дочерней компанией казахстанской КазМунайГаз, судном управляет греческая компания Thenamaris.

Зеленский поручил СВР предоставить партнерам информацию о расширении танкерного флота рф13.01.26, 15:51 • 1008 просмотров

Как пишет Kazinform со ссылкой на КазМунайГаз, загрузка танкера Matilda нефтью на терминале КТК была запланирована на 18 января 2026 года.

Отмечается, что пострадавших среди членов экипажа нет. По предварительной оценке, судно остается на плаву, серьезных повреждений на момент первичного осмотра не обнаружено. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба.

Кто именно ответственен за атаки дронами, пока неизвестно.

Нефтяной танкер Elbus поражен дроном в Черном море, его называют судном "теневого флота" - СМИ08.01.26, 13:49 • 4287 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Энергетика
Война в Украине
Столкновения
Reuters
Черное море
Казахстан