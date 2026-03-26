В Днепре российский «шахед» попал в многоэтажку, есть пострадавшие

В Днепре 26 марта российский дрон "шахед" попал в многоэтажку, есть пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Сейчас точное количество пострадавших устанавливается. В сети появилось фото последствий вражеского удара.

В четверг, 26 марта, в Днепре прозвучали взрывы из-за атаки российскими дронами "шахед". Местные Telegram-каналы сообщают, что на город летит очередная группа российских БПЛА.