В Днепре российский «шахед» попал в многоэтажку, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Днепре 26 марта российский дрон "шахед" попал в многоэтажку, есть пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Сейчас точное количество пострадавших устанавливается. В сети появилось фото последствий вражеского удара.
В четверг, 26 марта, в Днепре прозвучали взрывы из-за атаки российскими дронами "шахед". Местные Telegram-каналы сообщают, что на город летит очередная группа российских БПЛА.